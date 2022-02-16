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TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'den "hatırlatma dozu" uyarısı - Son Dakika

TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'den "hatırlatma dozu" uyarısı

16.02.2022 11:00

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Omicron varyantından korunmak için mutlaka hatırlatma dozu yaptırılması gerektiğini söyledi.

EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Omicron varyantından korunmak için mutlaka hatırlatma dozu yaptırılması gerektiğini söyledi.

Van'da "Yerli Aşı TURKOVAC" konulu panele katılan Özdarendeli, AA muhabirine, TURKOVAC aşısının geliştirilmesinin uzun bir süreç aldığını belirtti.

TURKOVAC aşısında çok önemli bir noktaya geldiklerini anlatan Özdarendeli, şunları kaydetti:

"TURKOVAC aşısının 2021 Aralık sonunda acil kullanım onayını aldık. Aşı üretmeyen bir ülke konumundan aşı üreten konuma gelmeyi çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Şu an Şanlıurfa'da üretim, seri bir şekilde yapılıyor. Türkiye'nin 81 iline TURKOVAC aşısı gönderildi. Vatandaşlarımız TURKOVAC aşılarını yaptırıyor. Bu, çok büyük bir mutluluk. Omicron varyantı da ülkemizde görülüyor. Bundan korunmanın yolu hatırlatma dozlarının mutlaka yapılmasıdır. Ülkemizde BioNTech, CoronaVac, yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC aşıları var. Milli aşıyı bekleyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde aşılarını yaptırabilirler."

"Avrupa'da neden TURKOVAC'ın kabul edilmediğinin izahı mümkün değil"

Batılı ülkelerin geliştirdiği aşıların Avrupa seyahatlerinde kabul edildiğini belirten Özdarendeli, şöyle devam etti:

"Almanya ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesine seyahat ederken 'mRNA', 'BioNTech', 'Johnson and Johnson', 'adenoviral vektör' aşılarından birinin olunması gerekiyor. TURKOVAC için neden böyle bir karar var bunu bilemiyorum. Aynı platformda olan CoronaVac aşısını da kabul etmiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilmiş aşı olmasına rağmen. Bunun birtakım farklı gerekçelerinin olduğuna inanıyorum. Biz çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Çalışmalarla ilgili bazı veriler bilimsel dergilere gönderildi, bazıları hazırlık aşamasında, onlar da gönderilecek. Bu veriler belirli bir şekilde ortaya çıktığı zaman DSÖ'ye başvuru yapılacak. Avrupa'da neden CoronaVac ile TURKOVAC'ın kabul edilmediğini bilimsel anlamda izah etmek mümkün değil. Bu sınırlamalar anladığımız kadarıyla politik birtakım gerekçelerle yapılıyor."

"TURKOVAC önemli bir görev üstlenecek"

TURKOVAC'ın seri üretimine de değinen Özdarendeli, yakın zamanda yüksek miktarda üretimin yapılacağı bilgisini verdi.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, sürekli farklı şeyler deneyerek üretimi daha verimli hale getirmenin mümkün olacağına dikkati çekerek, "Bir süre sonra hem ülkemiz hem de aşıya ihtiyaç duyan ülkeler için TURKOVAC önemli bir görev üstlenecektir." ifadelerini kullandı.

TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'den hatırlatma dozu uyarısı
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'den hatırlatma dozu uyarısı
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'den hatırlatma dozu uyarısı

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Aykut Özdarendeli, Togo Cumhuriyeti, TURKOVAC, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'den 'hatırlatma dozu' uyarısı - Son Dakika


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