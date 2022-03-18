Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: "Şu anda varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" - Son Dakika

Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Şu anda varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Turkovac, alfa ve deltaya karşı korumuş olduğunu gösterdi. Şu sıra Omicron varyantıyla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor" dedi.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Covid-19 Pandemisi ve Turkovac Aşı Çalışmaları" konulu konferans yoğun bir katılımla gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan konferansa Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan ERÜ Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Fırat Üniversitesi'nin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayarak, Covid-19 aşısının gelişmesinin ilk burada başladığını ve Erciyes Üniversitesi ile devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Özdarendeli, "Covid-19 pandemisi iki yıldır bütün dünyada halen devam ediyor. Biz pandeminin Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte zaten Erciyes Üniversitesi'nde 2013 yılında kurulan aşı merkezimizde çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda da oradaki bilgiler, tecrübeler noktasında da pandemi çıktığı zaman merkez olarak çalışmaya hazır bir merkezdik. Erciyes Üniversitesi'nde rektör hocamızın desteği ve Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız bir projeyle aşı çalışmalarına start verdik ve 2020 Mart'ının sonunda virüsü ilk izole eden kurum olduk. İzole edilmesinin ardından aşı çalışmalarına başladık. Ardından klinik öncesi dediğimiz çalışmalar, laboratuvar çalışmaları başladı. 2021 Haziran'ından sonra da Faz-3 çalışmaları başladı ve hala devam ediyor. Ülkemize karşı böyle bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada şu anda Turkovac aşısı, 2021 Aralık sonunda acil kullanım onayı aldı ve üretimine başlandı. Turkovac ile birlikte ülkemizde bu tür pandemilere, salgınlara artık cevap verebilecek yetişmiş insan gücünün de oluşmaya başladığını düşünüyorum. Biz ERÜ Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi olarak hem salgında hem de pandemide hazır bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Alfa ve deltaya karşı Turkovac korumuş olduğunu gösterdi. Şu sıra Omicron varyantıyla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Özdarendeli'ye günün anısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Üstündağ tarafından hediye takdim edildi.

(Kamil Can Kılıç/ İHA)