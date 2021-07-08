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Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında İstanbul'da gönüllüler aşılanıyor - Son Dakika

Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında İstanbul'da gönüllüler aşılanıyor

08.07.2021 15:47

Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında İstanbul'da gönüllüler aşılanıyor Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr.

Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında İstanbul'da gönüllüler aşılanıyor

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan: "Yerli aşımıza büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz"

İSTANBUL - İlk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşılamayla ilgili konuşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "Şu anda yerli aşımıza büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Bunun dışında TÜSEB'in desteklemiş olduğu başka aşı çalışmaları da var. Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı aşı çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen bir karı koca yerli aşı için gönüllü olarak aşılarını oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan da süreç hakkında bilgi verdi. Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, gerekli kriterleri sağlaması durumunda E-nabız uygulaması üzerinden randevu alarak yerli aşıdan olabilecek.

"Yerli aşımıza büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz "

Yerli aşıyla ilgili sürdürülen çalışmalara ilişkin konuşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "İlk yerli Covid-19 aşımız geleneksel bilinen teknikle geliştirildi. Faz-3 çalışmaları tamamen TÜSEB'in koordinasyonunda devam ediyor. Uçtan uca bir aşı çalışmasını gerçekleştirmiş oluyoruz bu büyük bir gurur ülkemiz için Türkiye'de şu anda baktığımızda müthiş bir aşılama hızı var. Gönüllü olmak için aşı olmamış olmak gerekiyor. 18-55 yaş arasında halihazırda Covid-19 geçirmemiş olmak gerekiyor. E-Nabız'dan gönüllü olmak isteyen kişiler başvurularını yapıyor. Onlu sayılarla Faz-1 gerçekleştirildikten sonra aşının güvenilirliği ortaya çıkmış oluyor. Bundan sonra Faz-2 aşamasına başvuruluyor, yüzlü ifade etmiş olduğumuz sayılarda ve burada da elde edilen iyi sonuçlarla beraber artık Faz-3 yani binli sayılarla ifade etmiş olduğumuz gönüllü sayılarına geçmiş oluyoruz. Şu anda yerli aşımıza büyük bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Bunun dışında TÜSEB'in desteklemiş olduğu başka aşı çalışmaları da var. Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı aşı çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz" dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı hastanemize davet etmek istiyoruz"

Gönüllülerin aşılanmasıyla ilgili sürece ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, "Faz-3 laboratuvarımızda gönüllü olan vatandaşlarımızın tümünü aşılamak için burada özel bir ekip kurduk. Aşı gönüllülerimizi aşılıyoruz. Çalışmadaki yaklaşık 40 bin gönüllünün neticeleriyle birlikte hızlıca yaygın kullanıma geçileceğini ümit ediyoruz. Bu anlamda Türk aşısını bekleyen Faz-3 aşısı için gönüllü olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı hastanemize davet etmek istiyoruz. Günlük bugün on kadar kişimizi aşılayacağız" dedi.

"Vurdurdum, memnunum, sıkıntım yok"

Aşıya gönüllü olan bir vatandaş, "Bakanlığımızın çalışmasını duyduğumuzdan beri, önceliğimiz yerli, yerli aşıyı bekliyorduk. Tavsiye ederim herkese, vurdurdum memnunum. Sıkıntım yok Allah'a şükür. Sanki hiçbir şey yok gibi" dedi.

Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında İstanbul'da gönüllüler aşılanıyor
Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında İstanbul'da gönüllüler aşılanıyor
Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında İstanbul'da gönüllüler aşılanıyor
Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında İstanbul'da gönüllüler aşılanıyor

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, TURKOVAC, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında İstanbul'da gönüllüler aşılanıyor - Son Dakika


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