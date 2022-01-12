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TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı - Son Dakika

TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı

12.01.2022 10:52
TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı

Hacettepe Üniversitesi, karşılaştırmalı Faz-3 çalışmasının ara sonuçlarında yerli aşı TURKOVAC'ın Kovid-19'a yakalanma oranını, CoronaVac aşısına göre yüzde 49,29 azalttığını belirledi.

Hacettepe Üniversitesi, karşılaştırmalı Faz-3 çalışmasının ara sonuçlarında yerli aşı TURKOVAC'ın Kovid-19'a yakalanma oranını, CoronaVac aşısına göre yüzde 49,29 azalttığını belirledi.

Üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi'nde, sağlıklı gönüllülerde, iki doz TURKOVAC'a karşı iki doz CoronaVac aşısının etkinliği ve güvenliğinin değerlendirildiği Faz-3 klinik çalışmasının ara sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve TURKOVAC Faz-3 Çalışması Ülke Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymanın ve aşılamanın Kovid-19 salgınının sona ermesindeki önemini vurguladı.

Çalışma kapsamında TURKOVAC'ın Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısına karşı değerlendirildiğini anlatan Ünal, ara sonuçların 27 Aralık 2021'e kadar olan analizleri kapsadığını belirtti.

Ünal, TURKOVAC-CoronaVac Faz-3 çalışmaları kapsamında ilk gönüllünün 22 Haziran'da alındığını ifade ederek, elde edilen tüm verilerin düzenli olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldığının altını çizdi.

Gönüllülerin yüzde 73'ü erkeklerden oluştu

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve TURKOVAC Faz-3 Çalışması Sorumlu Araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver de çalışma kapsamında, aşıların Kovid-19'a karşı etkinliğinin PCR testi ile doğrulanmış değerlendirilmesinin yapıldığını dile getirdi.

Çalışmaya 18-55 yaş arası, Kovid-19 geçirmemiş ve daha önce aşı olmamış sağlıklı gönüllülerin dahil edildiğini söyleyen Tanrıöver, etkinlik analizinin toplam 1182 gönüllü üzerinde yapıldığını bildirdi.

Tanrıöver, gönüllülerden yüzde 73'ünün erkek, yüzde 27'sinin kadın olduğunu belirterek, "Gönüllülerin yüzde 43'ü 40-55 yaş, yüzde 38'i 30-39 yaş, yüzde 19'u da 18-29 yaş aralığındakilerden oluştu." dedi.

"Kovid-19 vaka oranı TURKOVAC'ta yüzde 4,55"

Semptomatik hastalığın engellenmesine yönelik çalışmaya ilişkin verileri paylaşan Tanrıöver, "Semptomatik hastalığın engellenmesine yönelik analizler 1008 gönüllü üzerinde yapıldı. Bu kişilerde toplam 68 Kovid-19 vakasını saptadık. Bunlardan 45'i CoronaVac, 23'ü de TURKOVAC aşısı grubundaydı. Yani Kovid-19 vaka oranı CoronaVac'ta yüzde 8,96 iken TURKOVAC'ta yüzde 4,55 oldu." şeklinde konuştu.

Tanrıöver, TURKOVAC'ın en az CoronaVac aşısı kadar güvenli ve etkin olduğunu, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yüzde 49,29 azalttığını anlattı.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, ağır hastalıktan korumada iki aşının da yüksek oranda etkili olduğuna dikkati çekti.

CoronaVac olanlardan birinde ileri evre yan etki görüldüğünü, TURKOVAC yaptıranlarda ise buna rastlanmadığını kaydeden Tanrıöver, TURKOVAC'ta en çok görülen hafif yan etkinin aşı yerinde ağrı olduğunu söyledi.

TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı
TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı
TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı
TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı
TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı

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Koronavirüs, TURKOVAC, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURKOVAC, Kovid-19'a yakalanma oranını CoronaVac'a göre yaklaşık yüzde 50 azalttı - Son Dakika
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