Üye Girişi
TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim - Son Dakika

TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim

24.06.2021 09:05

Türkiye'nin yerli aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, en zorlandıkları anları ve aşı geliştirme dönemiyle ilgili detayları anlattı. Doktoranın ardından ABD'de 3 yıl koronavirüs üzerine çalışmasının ilginç bir tesadüf olduğunu dile getiren Özdarendeli, "Kafamdan 'En azından tanıdık bir virüs, bunu yenebiliriz' diye geçirdim." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşımız TURKOVAC için Faz-3 çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı adayının adını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Hürriyet'in haberine göre Özdarendeli, ilk aşı çalışmalarının ilk vaka sonrası hemen başladığını söyleyerek, "Aşıya çalışmaya ilk doğrulanan korona vakası Türkiye'de çıktıktan hemen sonra başladık. Vaka 11 Mart'ta çıktı. Biz hemen Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış ile bir araya geldik. Aşı konusunu konuştuk. Ben hemen projemi hazırlayıp mart ayı sonunda çalışmalara başladım. Zaten burası 2013 yılında kurulmuş Türkiye'nin ilk aşı merkezidir. Uluslararası standartlarda bir merkez, burada Kırım Kongo çalışmaları da yapıldı." ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ TESADÜFÜ ANLATTI

"Zaten o çalışmaların oluşturduğu birikimin üzerine inşa ettik çalışmalarımızı." diye profesör, şöyle devam etti: "Bir de ilginç bir tesadüf olabilir. Ben doktora sonrası Amerika'da 3 yıl 'koronavirüs' üzerine çalıştım. Aşı üzerine değil ama. Ülkeye 2001'de döndüm. 2003'te Kırım Kongo vakaları çıktı. Bu vakalara yönelik çalışmaları başlattık. TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve üniversitenin işbirliğinde bir projemiz vardı. 2010'da o konuda aşı çalışmalarına başladık. 2010'dan itibaren bu aşı çalışmalarımız devam ediyordu. Bu çalışmalardaki tecrübenin çok büyük bir olumlu katkısı oldu."

"TANIDIK BİR VİRÜS, YENEBİLİRİZ' DİYE DÜŞÜNDÜM"

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 2001'de ülkemize döndüğünü belirterek, "Sonrasında SARS ve MERS gördük. Koronavirüsün bu tür salgınlara yol açabileceğini görmüştük. Ama böyle büyük bir pandemi beklemiyorduk. Pandemi çıkınca biraz avantajlı olduğumuzu da düşündük. Kafamdan 'En azından tanıdık bir virüs, bunu yenebiliriz' diye geçirdim.

AŞI ÇALIŞMALARINDA YAŞANAN SÜREÇLER

İlk vaka Türkiye'de çıktığında Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Çalış başkanlığında toplandık ve hemen çalışmalara başladık. İlk olarak virüsü izole ederek aşı çalışmalarımıza başladık. Çok da hızlı yaptık bunu. Mart'ın 25'inde biz virüsü konfirme etmiştik. Nisan ayında genetiğini, DNA dizilimi çıkarttık. Mayıs ayında da fareler üzerinde çalışmaya başladık. Çok hızlı bir şekilde işledi bu süreç. Farelerde bu inaktif aşı adayının koruyucu olduğunu 2020'nin ağustos ayında gösterdik. Klinik öncesi çalışmaları ekimde raporladık." dedi.

ANTİKOR ORANI ÇOK İYİ

Özdarendeli ayrıca aşının antikor oranının çok iyi bir ortalama yakaladığını söyleyip binlerce gönüllü ile Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: Tanıdık bir virüs, yeneriz dedim

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, TURKOVAC, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: 'Tanıdık bir virüs, yeneriz' dedim - Son Dakika


Son Dakika

Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi 09:35 Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı 09:23 Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı 09:18 Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı
İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkatlerden kaçmadı 09:16 İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkatlerden kaçmadı Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu 09:13 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu 22:39 Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi 21:35 Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti 20:57 Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti

Son Dakika Haberleri
09:34 Asma kattan oğlunun üzerine düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
09:32 Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli
09:23 Rüşvet verdiği öne sürülen bürokrat ve gazetecilerin adını açıkladı mı? Sezgin Baran Korkmaz cevapladı
09:20 Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı
09:14 Örümcek Adam kostümü giyen adam Papa'nın önünü keserek maske hediye etti
09:13 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti
09:12 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu
09:11 Korumalarının gazeteciye yaptığı müdahaleyi öğrenen Akşener, geri dönerek özür diledi
09:09 Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı
09:05 TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor         
09:41
Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli Zeynep Bastık ve Tolga Akış nikah masasına oturuyor! Düğün tarihi bile belli         
09:32
Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı Son Dakika! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı         
09:21
Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti! Mutluluğu 1 gün sürdü         
09:17
EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler netleşti         
09:14
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor         
22:30
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü Çifte cinayetin arkasındaki korkutan detay! Eşinin başkasıyla ilişki yaşamasına dayanamadığı öne sürüldü         
18:12
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 09:53:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Özdarendeli: "Tanıdık bir virüs, yeneriz" dedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement