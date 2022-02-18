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"TURKOVAC"ın serüveni TRT Belgesel'de anlatılacak - Son Dakika

"TURKOVAC"ın serüveni TRT Belgesel'de anlatılacak

18.02.2022 14:42
"TURKOVAC"ın serüveni TRT Belgesel'de anlatılacak

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türk bilim insanlarının yoğun çalışmaları sonucunda tüm fazları tamamlanarak üretilmeye ve uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısının serüveni, TRT Belgesel ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türk bilim insanlarının yoğun çalışmaları sonucunda tüm fazları tamamlanarak üretilmeye ve uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısının serüveni, TRT Belgesel ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli aşı TURKOVAC, acil kullanım onayı alarak tüm dünyanın kullanımına sunuldu.

Son 50 yıldır hücreden üretim safhasına kadar gelebilen ilk yerli aşı olan TURKOVAC, Türkiye'yi Kovid-19 aşısını bulan 9 ülkeden biri yaparak gurur kaynağı oldu. Bu önemli başarının her aşaması "TURKOVAC" belgeselinde ele alınacak.

Deneyimli bilim kadrosunun himayesinde geliştirildi

Türkiye'nin tıp tarihinde bugüne kadar bir virüs için yapılan en büyük araştırma ve geliştirme projesi olan aşı, yüksek teknoloji ve deneyimli bilim kadrolarının himayesinde sürdürüldü.

Aşının klinik çalışmalarına 41 merkez, 28 ilde 700'den fazla sağlık profesyoneli katkı sağladı.

Belgeselde, yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ve süreçte görev alan önemli isimlerin açıklamalarına yer verilirken aşının yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığı sorusu da yanıt bulacak.

"TURKOVAC" belgeseli, 19 Şubat saat 22.00'de ilk kez TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

İstanbul'un 1700 yıllık sırrı "Gizemli Tarih"le aydınlanıyor

TRT Belgesel'de ayrıca Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın araştırmalarıyla her bölümde farklı bir tarihi gizemin üzerindeki sır perdesini ortadan kaldıran "Gizemli Tarih", karanlıkta kalan olayları, kişileri ve antik yapıların gerçek hikayelerini modern bilimin yardımıyla çözmeye çalışıyor.

Yeni bölümünde 1700 yıl önce İstanbul'da inşa edilen Büyük Hipodromu'u konu alan belgesel, yapının tarihte saklı sırlarına ulaşmak üzere keşfe çıkıyor.

Talha Eyüboğlu'nun yazıp yönettiği ve Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın sunduğu "Gizemli Tarih" yeni bölümüyle 20 Şubat saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

TURKOVAC ın serüveni TRT Belgesel'de anlatılacak

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TRT Belgesel, Belgesel, TURKOVAC, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'TURKOVAC'ın serüveni TRT Belgesel'de anlatılacak - Son Dakika


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