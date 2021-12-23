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Turkovac pandemi ile mücadelenin yerli umudu olacak - Son Dakika

Turkovac pandemi ile mücadelenin yerli umudu olacak

23.12.2021 13:52
Turkovac pandemi ile mücadelenin yerli umudu olacak

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, tamamı ile yerli ve milli olan TURKOVAC aşısının pandemiyle mücadelede dünya çapında yeni bir umut olacağını belirtti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, tamamı ile yerli ve milli olan TURKOVAC aşısının pandemiyle mücadelede dünya çapında yeni bir umut olacağını belirtti.

Başkan Gürkan, tüm dünyada yaşanan Covid 19 ile mücadelenin en etkili yöntemi olan aşılama sürecine başından bu yana örnek bir destek veren Bursalılara teşekkür etti. Gürkan, yapılan deneylerle hiçbir yan etkisi bulunmadığı görülen TURKOVAC ile aşılama çalışmalarının daha da hızlı ve etkili bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Davut Gürkan, Türk bilim insanları tarafından aylardır süren detaylı araştırmalar sonucunda bulunan yerli ve milli Covid 19 aşısının bütün dünya ülkelerine gönderileceğini ifade etti. Gürkan, TURKOVAC'ın özellikle diğer farklı aşı türlerine ulaşamayan ülkelere pandemi ile mücadele sürecinde ümit ışığı doğuracağını ve bu özelliği ile dünya çapında örnek teşkil edeceğini vurguladı.

TURKOVAC ile birlikte Türkiye'nin Covid 19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduğunu belirten Başkan Gürkan, inaktif aşı teknolojisi ile üretilen TURKOVAC'ın ülkemiz için de yerli ve milli olmasının yanı sıra Faz-1 aşamasında 44, Faz-2 çalışmasında 250, Faz - 3 çalışmasında ise 40 bin 800 gönüllüye uygulanarak, hiçbir yan etki görünmeyen güvenli yapısı ile iyi bir alternatif olacağına işaret etti.

Başkan Gürkan, sürecin başından bu yana aşılama çalışmalarına gösterdikleri ilgi ile Türkiye'ye örnek olan Bursalı Hemşehrilerine teşekkür ederek, TURKOVAC ile birlikte çalışmaların hızlanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Çok şükür ki çeşitli yaş gruplarımızda üçüncü ve dördüncü aşı sürecine geçtik. Yerli ve milli aşımızla birlikte süreç daha da düzene girecek ve hızlanacaktır. Pandemi ile mücadele sürecimiz tüm dünyaya örnek olacak şekilde sürecektir. Topyekün mücadelemiz ve hijyen kurallarına tam riayetimizle inanıyorum ki en yakın zamanda bu mücadelemizi başarıyla tamamlayacağız."

(İHA)

Turkovac pandemi ile mücadelenin yerli umudu olacak

TURKOVAC, AK Parti, Pandemi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkovac pandemi ile mücadelenin yerli umudu olacak - Son Dakika


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