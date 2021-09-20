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TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi - Son Dakika

TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

20.09.2021 14:50

TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr.

TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker:

"TURKOVAC Türkiye'de bin 100 gönüllüye uygulandı ve herhangi bir yan etki dönüşü olmadı"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye genelinde bin 100 gönüllüye uygulandığını ve takip edilen gönüllülerde bir yan etki dönüşünün olmadığını söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşı TURKOVAC ile ilgili konuştu. Aşının şimdiye kadar bin 100 kişiye uygulandığını dile getiren Toker, bir yan etkininde görülmediğini söyledi. Toker, "TURKOVAC için faz-3 çalışmamız Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Şu an için 72 gönüllümüze TURKOVAC aşısını faz-3 kapsamında uyguladık. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Kayseri'de çalışmalar devam ediyor. 5 merkez şeklinde devam ediyoruz. Burada Erciyes Üniversitesinde de faz-3 gönüllüleri alınmaya devam ediyor. Şu an için Türkiye genelinde yaklaşık bin 100 gönüllüye TURKOVAC aşılaması kapsamında aşı yapıldı. Bunların takipleri yapılıyor, 2. dozlarını yapılmaya başlayan Ankara ve İstanbul'daki gönüllüler de mevcut. Herhangi bir yan etki dönüşü olmadı. Lokal aşı yerindeki ağrı dışında ciddi, hayati tehlike oluşturabilecek ya da tıbbi bir tedavi ihtiyacı gerektirecek bir yan etki ile karşılaşmadık. Şu an için gönüllü alımına e-nabız üzerinden devam ediyoruz. Özellikle 3 şehirde olduğu için belirtmek istiyorum. TURKOVAC çalışmasına katılmak isteyen gönüllülerimiz devam eden süreçteki takiplerinde tekrar gelebilmek şartı ile farklı illerden merkezimize başvuru yapabilirler, kabul ediyoruz şu an için. Bu şekilde başvurularını yapabilirler" şeklinde konuştu.

"Yoğun bakımda takip ettiğimiz vaka sayısı çok fazla"

Kayseri'deki vaka artışına da değinen Toker, "Vaka artışı şu an için Türkiye'de en belirgin şekilde Kayseri'de ve bizim zaten Kayseri Şehir Hastanesinde yatarak tedavi altına aldığımız, yoğun bakımda takip ettiğimiz vaka sayımız çok fazla. Kayseri'de özellikle akciğer tutulumu ile zatürre tablosu seyreden hastamız çok fazla. Bu noktada iklimin soğuması, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi nedeni ile vaka sayılarını göz önünde bulundurmadan rehavete kapılmış bir şekilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaması nedeni ile vaka sayımız çok yüksek. Özellikle bu dönemde okulların açılması ve iş hayatının aktif bir şekilde devam etmesinden dolayı maske, mesafe ve temizlik kuralları, kapalı alanların sık sık havalandırılması ve mutlaka aşı takvimine uygun bir şekilde aşılarımızı olmamız gerekiyor. Çünkü bu kışı ekonomik ve psikolojik açıdan güzel bir şekilde atlatmaya tüm Türkiye'nin ihtiyacı var" diye konuştu.

TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi
TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi
TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi
TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji, TURKOVAC, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi - Son Dakika
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