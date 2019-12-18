TÜRKPA 9. Genel Kurulu Bakü'de toplandı - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9'uncu Genel Kurulu başladı.



TÜRKPA 9'uncu Genel Kurulu Bakü'de başladı. Programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA'nın her geçen yıl daha da güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kuruluşundan bu yana TÜRKPA'da ele alınan gündemlere ve icra edilen faaliyetlere baktığımızda adım adım TÜRKPA'nın büyüdüğünü, geliştiğini görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki fiziki mesafelere aldanmamak gerekir. Biz gönülden yakınız, birlikteyiz ortak tarihimiz, dilimiz ve kültürümüz bize bunu hatırlatıyor. Yalnız iyi günde değil kötü günde de yan yana duruyoruz. Bunun en güzel örneğini Ekim ayında gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi'nde gördük. Türkiye'nin bölgeye barış ve istikrar getirmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na verilen destek bizim için çok anlamlıdır. TÜRKPA inşallah yakın gelecekte tüm bağımsız Türk devletlerinin meclislerini çatısı altında birleştirecektir" diye konuştu.



TBMM Başkanı Şentop konuşmasından sonra mikrofonu TÜRKPA Dönem Başkanlığı Azerbaycan Milli Meclisi Oktay Asadov'a devretti.



Genel kurula TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov katıldı. - BAKÜ