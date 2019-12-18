TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2) - Son Dakika

TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2)

6 saat önce

Azerbaycan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısını düzenlendi.

Azerbaycan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısını düzenlendi. Bakü'de düzenlenen toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldı. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2)

Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:03 Kaynak: AA
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