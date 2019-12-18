TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2) - Son Dakika

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TÜRKPA dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti - Aile fotoğrafı (2)
6 saat önce
Azerbaycan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısını düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:03 Kaynak: AA
Azerbaycan'da, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Meclis Başkanları Toplantısını düzenlendi. Bakü'de düzenlenen toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldı. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
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