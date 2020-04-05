TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Son Dakika

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Anadolu Ajansını 100. kuruluş yılı dolayısıyla tebrik etti.

Mamayusupov, yayımladığı kutlama mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gayretleriyle 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın bir asırlık süre zarfında Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma misyonunu başarıyla hayata geçirdiğini belirtti.

Objektif, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla halkı aydınlatma yönündeki hizmetlerini yerine getiren AA'nın ulusal ve uluslararası alanda güven duyulan seçkin bir kurum olmayı başardığını ifade eden Mamayusupov, mesajında şunları kaydetti:

"AA, Türk dünyasının birçok noktasına dağılan temsilcilikleri aracılığıyla Türk coğrafyasındaki gelişmelerin doğru ve etkin şekilde aktarılmasını sağlayarak, kardeş ülkeler arasında köprü görevi görmüş, dost ve kardeş ülke ile halkların birbirlerine daha da yakınlaşmasına büyük katkı sunmuştur.

Bu bağlamda özellikle TÜRKPA'nın kuruluşundan bu yana faaliyetlerini kamuoyuna duyurarak teşkilatımızın misyonunu gerçekleştirmesi yolunda büyük pay sahibi olmuştur. Bu vesileyle şahsım ve TÜRKPA Uluslararası Sekretaryası adına Türkiye Cumhuriyeti'nin sesi AA'nın 100. yaşını kutluyor, başarılı çalışmalarının bundan sonra da devam etmesini temenni ediyorum."