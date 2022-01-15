TÜRKPA Genel Sekreteri Er, Kırgızistan'daki Maarif Eğitim Kompleksi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kırgızistan'da bulunan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Meclisi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Bişkek Maarif Eğitim Kompleksi'ni ziyaret etti.

Maarif Okulu Müdürü ve ilgililerin eşliğinde bilgisayar ve kimya sınıflarını ve kütüphanesini gezerek kompleks hakkında bilgi alan Er, ilkokul öğrencilerle sohbet etti ve daha sonra okulun konferans salonunda ortaokul ve lise öğrencilerine hitap etti.

Okul ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Er, bu okulda Türkiye Cumhuriyeti'nin bunca yıllık eğitim tecrübesinden süzülüp gelen en iyi imkanlar sunulduğunu belirtti. Er, okulu "mükemmel" olarak nitelendirirken "Hakikaten sizler şanlısınız. Bu şansınızı iyi değerlendireceğinizden eminim." ifadesi kullandı.

Bu yüz yılda Türk dünyasının öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Er, "Bilin ki çalışılacak en güzel alanlardan birisi Türk dünyasıdır. Türk dünyası her anlamda yer altı ve üstü zenginlikleri ve siyasetteki ağırlığı ile gündemde kalmaya devam edecektir." dedi.

Er, kendisini dinleyen ortaokul ve lise öğrencilerine iyi dileklerde bulundu ve buradaki öğrencilerin başta Kırgızistan, ondan sonra Türk dünyası ile bütün alemin barışına, huzuruna, ilmine ve refahına katkıda bulunacağınızdan emin olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te yapımı tamamlanan Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından geçen yıl açılmıştı. Bişkek'in en güzel semlerden birisinde yer alan okulda modern teknik laboratuvarlar, müzik, resim, sanat, robotik kodlama atölyeleri, kütüphane, konferans salonu, yemekhane ve dinlenme salonları yer alıyor.