TÜRKPA Genel Sekreterliğine Türk diplomat Mehmet Süreyya Er atandı - Son Dakika

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA'nın yeni Genel Sekreteri Türk Büyükelçi Mehmet Süreyya Er oldu.

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yapılan TÜRKPA 10. Genel Kurul Toplantısı'nda, TÜRKPA'ya gelecek 4 yıl başkanlık yapacak isim belli oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un önerisiyle ve asamble kurul onayıyla Türkiye'nin eski Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, TÜRKPA Genel Sekreteri görevine getirildi.

Büyükelçi Er, Türk dünyasının önemli kuruluşlarından biri olan TÜRKPA'nın bu yıl itibarıyla 4 yıl boyunca izleyeceği stratejileri yürütecek.

Şentop, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her 4 yılda bir genel kurul toplantılarında TÜRKPA Genel Sekreterini, üye ülkelerin alfabe sırasına göre seçtiklerini belirterek, "Daha önce Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın önermiş olduğu isimler genel sekreterlik yapıyordu. Süre dolmuş oldu. Sıra Türkiye'ye geldi." dedi.

Türkiye olarak TÜRKPA'nın bundan sonra daha aktif ve daha tesirli çalışmalar yapmasını hedeflediklerini kaydeden Şentop, "Bu konuda çıtayı daha yüksek tutarak bilhassa diplomat kökenli bir kişinin olmasını arzu ettik. Mehmet Süreyya Er, daha önce TİKA'da 8 yıl civarında genel başkan yardımcılığı yapmış ve sorumlu olduğu alan da Orta Asya bölgesiydi. Burayla ilgili yapılan TİKA'nın bütün faaliyetleri altında bu süre içinde onun imzası vardır. Bu bakımdan ben TÜRKPA için ideal bir isimlerden olduğu kanaatindeyim." ifadesini kullandı.