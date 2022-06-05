TÜRKPA Gözlem Heyeti Başkanı Şeker: "Kazakistan'da halk iradesinin öne çıkarıldığını görüyoruz" - Son Dakika
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TÜRKPA Gözlem Heyeti Başkanı Şeker: "Kazakistan'da halk iradesinin öne çıkarıldığını görüyoruz"

05.06.2022 13:54
TÜRKPA Gözlem Heyeti Başkanı Şeker: "Kazakistan'da halk iradesinin öne çıkarıldığını görüyoruz"

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Gözlem Heyeti Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Kazakistan'da halk iradesinin öne çıkarıldığını gördüklerini söyledi.

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Gözlem Heyeti Başkanı ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Kazakistan'da halk iradesinin öne çıkarıldığını gördüklerini söyledi.

TÜRKPA Gözlem Heyeti Başkanı olarak Kazakistan'da yapılan anayasa referandumunu takip eden Şeker ve beraberindeki heyet, başkent Nur Sultan'da sandıkları gezdi.

Sandık görevlilerinden bilgi alan Şeker ve beraberindeki heyet, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Şeker, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ocak olaylarından sonra Kazakistan'ın hızlı bir yasal değişim sürecine girdiğini belirtti.

Bunun sonucunda anayasal reform kararının alındığına dikkati çeken Şeker, "Anayasadaki 33 maddede yaklaşık 56 değişiklik öngörülüyor." dedi.

Şeker, ülkede anayasa değişikliği için demokrasinin vazgeçilmezi olan sandığın tercih edildiğine dikkati çekerek, "Şu anda sandığın oy kullanım sürecindeyiz. Biz burada Kazakistan Meclis ve Senato başkanlarından ve Merkez Seçim Kurulu Başkanı'ndan da sürecin nasıl geliştiğinin bilgilendirmelerini aldık. Tabii ki beklentimiz, şeffaf, sakin ve güzel bir seçimin olması." diye konuştu.

Kazakistan'daki yeni sürecin halkın tercihi yönünde değişmesini beklediklerini aktaran Şeker, "Kazakistan'da halkın iradesinin öne çıkarıldığını görmekteyiz. Daha demokratik, bireysel hak ve özgürlüklerin halka yansıdığı bir sürece tanıklık ediyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKPA Gözlem Heyeti'nde Şeker'e Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan milletvekillerinin yanı sıra TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er de eşlik ediyor.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Kazakistan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKPA Gözlem Heyeti Başkanı Şeker: 'Kazakistan'da halk iradesinin öne çıkarıldığını görüyoruz' - Son Dakika

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