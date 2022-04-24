TÜRKPA heyetinden, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfına ziyaret - Son Dakika
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TÜRKPA heyetinden, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfına ziyaret

24.04.2022 14:52
TÜRKPA heyetinden, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfına ziyaret

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu üyeleri, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfını ziyaret etti.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu üyeleri, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfını ziyaret etti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Azerbaycanlı milletvekili Hicran Hüseynova, Kazakistanlı milletvekili Dinar Nuketaeva, Kırgızistanlı milletvekilleri Aybek Osmonov ve Ulan Bakassov ile AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve HDP Milletvekili Hüda Kaya, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Günay Efendiyeva ile bir araya geldi.

Efendiyeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşebbüsü ve Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının desteğiyle kurulan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın Türk halklarının kültür ve değerlerinin korunması, öğrenilmesi ve tanıtılması yönünde çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin kurduğu diğer kuruluşlarla da sıkı iş birliği içerisinde olduklarını, birbirlerini desteklediklerini belirten Efendiyeva, TÜRKPA ile iyi iş birliğine sahip olduklarını vurguladı.

Efendiyeva, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının gerçekleştirdiği etkinlik ve projelerle ilgili bilgi verdi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Er, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının Türk birliğinin daha da güçlenmesi işine büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Halklarımız arasındaki birlik ve kardeşlik her geçen gün güçlenmekte ve daha geniş coğrafyayı kapsamaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı, her geçen yıl genişlemektedir. Biz de Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfının çalışmaları destekliyoruz." diye konuştu.

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Mehmet Süreyya Er, Milletvekili, Azerbaycan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜRKPA heyetinden, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfına ziyaret - Son Dakika


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