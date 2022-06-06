TÜRKPA, Kazakistan'daki referandumun uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı - Son Dakika
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TÜRKPA, Kazakistan'daki referandumun uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı

06.06.2022 16:51
TÜRKPA, Kazakistan'daki referandumun uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Gözlem Heyeti, 5 Haziran'da Kazakistan'da yapılan anayasa referandumunun, uluslararası standartlara uygun olduğunu duyurdu.

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Gözlem Heyeti, 5 Haziran'da Kazakistan'da yapılan anayasa referandumunun, uluslararası standartlara uygun olduğunu duyurdu.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker başkanlığındaki TÜRKPA Gözlem Heyeti, Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu binasında, dün ülke genelinde gerçekleştirilen anayasa referandumuna ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.

Şeker, burada yaptığı açıklamada, Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelen milletvekilleriyle 5 Haziran'da başkent Nur Sultan'daki birçok sandık merkezini ziyaret ettiklerini ve sandıkların açılmasından oyların sayılmasına kadar her aşamada oylama sürecini gözlemlediklerini belirtti.

Oylama sürecinde, seçmenler, sandık yetkilileri ve yerel gözlemcilerle görüşme fırsatı elde ettiklerini kaydeden Şeker, "Misyon, anayasa değişikliği referandumunun sakin bir ortamda yapıldığını vurgulamaktadır." dedi.

Recep Şeker, "TÜRKPA Gözlem Heyeti olarak Kazakistan'da gerçekleştirilen referandumun anayasaya ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğü kanaatine vardık." diye konuştu.

Kazakistan'daki anayasal reformun takdire şayan olduğunu belirten Şeker, "Bu, anayasanın 33 maddesinde değişikliği ve ilaveyi kapsıyor. Değişiklik paketi, güç dengesinin artırılması, anayasa mahkemesinin kurulması, seçim sisteminin değiştirilmesi, idam cezasının kaldırılması, insan hakları komiserliğine kurumsal statü verilmesi gibi bir dizi demokratik düzenlemeleri içeriyor." ifadesini kullandı.

TÜRKPA, Kazakistan'daki referandumun uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı
TÜRKPA, Kazakistan'daki referandumun uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı
TÜRKPA, Kazakistan'daki referandumun uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı
TÜRKPA, Kazakistan'daki referandumun uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı
TÜRKPA, Kazakistan'daki referandumun uluslararası standartlara uygun olduğunu açıkladı

YORUMLAR
500
Kazakistan'da anayasada değişiklik öngören referandumda 'evet' oyu çıktı Kazakistan'da anayasada değişiklik öngören referandumda 'evet' oyu çıktı Kazakistan'da anayasa değişikliğine yüzde 77 'evet' Kazakistan'da anayasa değişikliğine yüzde 77 'evet'
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

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