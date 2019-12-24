TÜRKPATENT Başkanı Asan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKPATENT Başkanı Asan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Ekonomi

TÜRKPATENT Başkanı Asan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TÜRKPATENT Başkanı Asan AA'nın

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Asan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Asan, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını seçti.

Suriye'de savaştan en çok halkın etkilendiğini ama bunun propagandasının farklı yapıldığını dile getiren Asan, fotoğrafta sivil halka Mehmetçik'in ne kadar dostane yaklaştığının görüldüğünü söyledi. Asan, çocuğun yüzündeki sevinç ifadesinin fotoğraftan etkilenmesine sebep olduğunu belirterek, karenin hem Türkiye'ye hem de uluslararası medyaya mesaj verdiğini ifade etti.

"Yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafına oy veren Asan, şöyle konuştu:

"Bu kareyi görünce ilkokul ve ortaokul günlerim aklıma geldi. Ben de Trabzon'un Of ilçesinin bir köyünde eğitim almak için kışın 15 kilometre yürüyordum. Bu kare bana o günleri anlattı. Karede iki kız öğrenci var. Kız çocuklarının eğitimini de önemsiyorum. Burada bütün zorluğa rağmen okumak için yolculuk yapan iki kız öğrenci beni etkiledi." dedi.

Asan, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl çok başarılı olduğunu belirten Asan, " Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımızda uluslararası camiadan bize yönelik kötü propaganda vardı. Bu kare, Milli Takımımızın bütün baskılara rağmen ülkedeki birlik ve bütünlüğe verdiği desteği ifade ediyor." diye konuştu.

Behçet Alkan, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine, kağıt toplayıcısından ahlaksız teklif: Beraber olalım mı?
Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk

Son Dakika Haberleri
23:01 Salatalığa yüzde yüz zam - Son Dakika Ekonomi
22:40 Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi - Son Dakika Ekonomi
22:14 Meteorolojiden Adana için yarın sağanak uyarısı - Son Dakika Ekonomi
21:34 Değerli konut vergisi erteleniyor - Son Dakika Ekonomi
21:23 Halı satıcılığından CEO'luğa! Oya Zingal başarı hikayesini anlattı - Son Dakika Ekonomi
19:27 İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:11:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKPATENT Başkanı Asan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]