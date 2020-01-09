TÜRKPATENT Başkanı Asan: "Patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜRKPATENT Başkanı Asan: 'Patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde' - Son Dakika

TÜRKPATENT Başkanı Asan: "Patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde"

6 saat önce

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, marka ve tasarım değerinin dünya ekonomisinde önemli olduğunu ifade ederek, "Dünyada ilk 500'e giren büyük firmalar, bunların içerisine giren firmaların marka değeri veya fikri mülkiyet değerleri yüzde 80'inden daha fazla.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, marka ve tasarım değerinin dünya ekonomisinde önemli olduğunu ifade ederek, "Dünyada ilk 500'e giren büyük firmalar, bunların içerisine giren firmaların marka değeri veya fikri mülkiyet değerleri yüzde 80'inden daha fazla. Ülkeler için bu konu bu kadar hayati bir şey." dedi.

Asan, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Kariyer ve Marka Sohbetleri kapsamında düzenlenen, "Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Fikri Mülkiyet Odaklı Dönüşümünde Üniversitelerin Rolü" konulu konferansta, 1970'li yıllarda şirketlerin fikri varlıklarının yüzde 20 civarında olduğunu söyledi.

İşletmelerin sahip olduğu fikri varlıkların 2010'lu yıllarda yüzde 90'lara kadar çıktığına değinen Asan, "Maddi varlıklar yüzde 20'lerin altına inmiş durumda. Aile şirketlerinin herhangi bir şekilde ayrılması durumunda bizim kurum nezdinde zaman zaman takip ettiğimiz davalarda şirket sahipleri veya aile bireyleri artık şirketlerin patent, marka ve tasarımları üzerinden kavga ediyor. Şirketin markası, tasarımı ve patenti kimde kalacak, bunun üzerinden daha büyük bir mücadele olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Asan,

Dünyada ekonomisinde marka değerlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Asan, şöyle devam etti:

"2018 yılında ilk defa gayri maddi varlıklar, yani marka, tasarım ve patent değerleri 50 trilyon doları geçti. Yine bir başka gösterge dünyada ilk 500'e giren büyük firmalar, bunların içerisine giren firmaların marka değeri veya fikri mülkiyet değerleri yüzde 80 oranından daha fazla. Ülkeler için bu konu bu kadar hayati bir şey. Katma değeri yüksek ürün derken anlattığımız markalaşmak, katma değeri yüksek patentler ve tasarımlar üretmek. Dünyada bu şekilde bir yarış var ve bu yarışı doğru anlamayarak ıskalayan ülkelerin dünya rekabet sahnesinde kalma şansları yoktur. Fikri ürünler, patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde. Türkiye'nin de böyle bir ekonomik yapıya geçmesi gerekiyor."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise konferansın açılışında yaptığı konuşmada üniversitenin kuruluşunun ikinci yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesine ilk öğrencileri almaya başlayacağını söyledi.

Üniversitenin bu yıl toplam 14 bölüme öğrenci alacağını aktaran Karabulut, "Mevcut 5 bin 200 öğrenci sayımız 5 yıl içerisinde 10 binlere ulaşacak. Üniversitemizin temel sloganı, bilim, emek ve özverinin kaliteye dönüştüğü üniversite. Günümüzde bilgi teknolojileri rekabet avantajlarının en önemli kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Bilginin öneminin arttığı bu çağda, fikri haklarda her geçen gün değer kazanmaktadır. Bu kapsamda, patent, marka ve tasarımlar günümüzün ekonomi, kalkınmışlık ve refah düzeyinin göstergeleri olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Programda, Karabulut ve Asan tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, üniversitenin Kayısı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezini ziyaret ederek, üretilen acı kayısı çekirdeğinden yapılan Prebiyotik Kayısı Ekstresinin üretimini inceledi.

TÜRKPATENT Başkanı Asan: Patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde

Malatya, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni Malatyasporlu Fofana'dan taraftarlara Türkçe mesaj Trump'ın açıklamaları sonrası dolar resmen eridi! İşte son durum KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum

Son Dakika Haberleri
01:58 Adana dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi - Son Dakika
01:24 İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama - Son Dakika
01:21 Nazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
01:10 Nijer'de teröristlerce askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 asker öldü - Son Dakika
01:07 Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 01:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKPATENT Başkanı Asan: "Patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]