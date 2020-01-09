Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, marka ve tasarım değerinin dünya ekonomisinde önemli olduğunu ifade ederek, "Dünyada ilk 500'e giren büyük firmalar, bunların içerisine giren firmaların marka değeri veya fikri mülkiyet değerleri yüzde 80'inden daha fazla. Ülkeler için bu konu bu kadar hayati bir şey." dedi.

Asan, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Kariyer ve Marka Sohbetleri kapsamında düzenlenen, "Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Fikri Mülkiyet Odaklı Dönüşümünde Üniversitelerin Rolü" konulu konferansta, 1970'li yıllarda şirketlerin fikri varlıklarının yüzde 20 civarında olduğunu söyledi.

İşletmelerin sahip olduğu fikri varlıkların 2010'lu yıllarda yüzde 90'lara kadar çıktığına değinen Asan, "Maddi varlıklar yüzde 20'lerin altına inmiş durumda. Aile şirketlerinin herhangi bir şekilde ayrılması durumunda bizim kurum nezdinde zaman zaman takip ettiğimiz davalarda şirket sahipleri veya aile bireyleri artık şirketlerin patent, marka ve tasarımları üzerinden kavga ediyor. Şirketin markası, tasarımı ve patenti kimde kalacak, bunun üzerinden daha büyük bir mücadele olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Asan,

Dünyada ekonomisinde marka değerlerinin her geçen gün arttığını ifade eden Asan, şöyle devam etti:

"2018 yılında ilk defa gayri maddi varlıklar, yani marka, tasarım ve patent değerleri 50 trilyon doları geçti. Yine bir başka gösterge dünyada ilk 500'e giren büyük firmalar, bunların içerisine giren firmaların marka değeri veya fikri mülkiyet değerleri yüzde 80 oranından daha fazla. Ülkeler için bu konu bu kadar hayati bir şey. Katma değeri yüksek ürün derken anlattığımız markalaşmak, katma değeri yüksek patentler ve tasarımlar üretmek. Dünyada bu şekilde bir yarış var ve bu yarışı doğru anlamayarak ıskalayan ülkelerin dünya rekabet sahnesinde kalma şansları yoktur. Fikri ürünler, patent, marka ve tasarımlar dünya ekonomisinin merkezinde. Türkiye'nin de böyle bir ekonomik yapıya geçmesi gerekiyor."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise konferansın açılışında yaptığı konuşmada üniversitenin kuruluşunun ikinci yılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesine ilk öğrencileri almaya başlayacağını söyledi.

Üniversitenin bu yıl toplam 14 bölüme öğrenci alacağını aktaran Karabulut, "Mevcut 5 bin 200 öğrenci sayımız 5 yıl içerisinde 10 binlere ulaşacak. Üniversitemizin temel sloganı, bilim, emek ve özverinin kaliteye dönüştüğü üniversite. Günümüzde bilgi teknolojileri rekabet avantajlarının en önemli kaynaklarından birisi haline gelmiştir. Bilginin öneminin arttığı bu çağda, fikri haklarda her geçen gün değer kazanmaktadır. Bu kapsamda, patent, marka ve tasarımlar günümüzün ekonomi, kalkınmışlık ve refah düzeyinin göstergeleri olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Programda, Karabulut ve Asan tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, üniversitenin Kayısı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezini ziyaret ederek, üretilen acı kayısı çekirdeğinden yapılan Prebiyotik Kayısı Ekstresinin üretimini inceledi.