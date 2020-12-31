TÜRKPATENT Başkanı Asan: "Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi" - Son Dakika

TÜRKPATENT Başkanı Asan: "Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi"

31.12.2020 11:03

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye'nin sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, 2020'nin 11 ayında başvuruların yerli patentte yüzde 11, tasarımlarda yüzde 10, markada yüzde 27 ve faydalı modelde yüzde 26 arttığını bildirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türkiye'nin sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, 2020'nin 11 ayında başvuruların yerli patentte yüzde 11, tasarımlarda yüzde 10, markada yüzde 27 ve faydalı modelde yüzde 26 arttığını bildirdi.

Asan, AA muhabirine, Kurumun 2020 yılı çalışmalarıyla Türkiye'nin sınai mülkiyet alanındaki son durumunu değerlendirdi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen TÜRKPATENT'te işlerin aksamadığına dikkati çeken Asan, "Hızlı bir şekilde dijital platformlara geçip, eğitimlerimiz başta olmak üzere yeni ürünleri devreye alarak yüz yüze yaptığımız tüm etkinlikleri video konferans sistemiyle aksatmadan yürüttük." dedi.

Asan, bu dönemde kurum personelinin yüzde 90'ının da uzaktan çalıştığını ifade ederek, personelin performansında yüzde 40'a yakın artış olduğunu ve ortaya konan verimlilik açısından da yılın başarılı geçtiğini söyledi.

TÜRKPATENT'in ülkede dijitalleşme alanında öncü kurumlardan biri olduğuna işaret eden Asan, "Yaklaşık 10 yıldır bütün başvuruları çevrim içi alan bir kurumuz. Bu sene Elektronik Başvuru Sistemi'ni (EPATS) geliştirdik ve başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladık. 180'in üzerinde hizmetin tamamını, e-Devlet üzerinden Türkiye'nin her yerine vermekteyiz." diye konuştu.

"2021 için olumlu bir gösterge"

Asan, Türkiye'nin sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdiğini vurgulayarak, "Kovid-19 salgını sebebiyle birçok ülkede sınai mülkiyet alanındaki başvurularda büyük düşüşler yaşandı. 2020'nin 11 ayına baktığımızda başvurular yerli patentte yüzde 11, tasarımlarda yüzde 10, markada yüzde 27 ve faydalı modelde yüzde 26'nın üzerinde arttı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de girişimcilerin salgına rağmen sınai mülkiyet konusuna çok önem verdiğini belirten Asan, bunun 2021'e yönelik de olumlu bir gösterge olduğunu dile getirdi.

"Türkiye dünyada ilk 10'da"

Asan, kendilerinin de üyesi olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının istatistikleri kapsamında ulusal sınai mülkiyet başvurularında Türkiye'nin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin geçen yıl tasarımda 6, markada 8, patentte 14. sırada olduğunu aktaran Asan, şöyle devam etti:

"Genel sıralamada ilk 10'da yer alıyoruz. Bir önceki yıl 11'inci sıradaydık. Uluslararası patent başvurularında da Türkiye geçen yıl yüzde 47'lik oranla patent başvurularını en çok artıran ülke oldu. 2058 başvuruyla da dünyada 13'üncü sırada yer alıyoruz. Türkiye'den şirketlerin yurt dışında yaptığı marka başvurularında yüzde 38 artışla yine dünyada birinciyiz."

Asan, bu alanda daha önce Türkiye'nin önünde olan İspanya, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, İsrail, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerin geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TÜRKPATENT, 2017'den bu yana Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde hizmet veren 23 uluslararası otoriteden biridir. 2020'nin 8 aylık rakamlarına baktığımızda, düzenlediğimiz PCT raporu açısından Türkiye 9'uncu sırada bulunuyor. 2021'de Türkiye'nin ilk 7'ye gireceğini düşünüyorum."

TÜRKPATENT Başkanı Asan: Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi
TÜRKPATENT Başkanı Asan: Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi
TÜRKPATENT Başkanı Asan: Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi
TÜRKPATENT Başkanı Asan: Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi

E Devlet, Türkiye, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRKPATENT Başkanı Asan: 'Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi' - Son Dakika Ekonomi


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