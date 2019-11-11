Son Dakika Haberleri: TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak
Son Dakika Güncel TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak

TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak

7 saat önce

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 14 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edilecek.

TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 14 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜRKPATENT'te sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrosuna 14 personel alınacak.

Başvurular, bugünden itibaren 15 gün içinde kurumun "www.turkpatent.gov.tr" internet sitesinden yapılabilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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