TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 14 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜRKPATENT'te sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, sınai mülkiyet uzman yardımcısı kadrosuna 14 personel alınacak.

Başvurular, bugünden itibaren 15 gün içinde kurumun "www.turkpatent.gov.tr" internet sitesinden yapılabilecek.