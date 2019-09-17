Son Dakika Haberleri: TÜRKPATENT'in buluşları TEKNOFEST'te görücüye çıktı
Son Dakika Güncel Haber

TÜRKPATENT'in buluşları TEKNOFEST'te görücüye çıktı

1 saat önce

TÜRKPATENT'in düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki "İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19)" bu yıl TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT'in buluşları TEKNOFEST'te görücüye çıktı, System.String[]

TÜRKPATENT'in düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki "İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19)" bu yıl TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016'dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF'19) bu yıl TEKNOFEST kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 22 ülkeden 384 buluş ziyaretçiler ve yatırımcılar için fuarda sergilendi. Temel hedefi, büyük çabaların sonucunda ortaya çıkan buluşların tanıtılması, yatırımcıyla buluşturulması olan TÜRKPATENT festival boyunca ziyaretçileri ve yatırımcıları bekliyor.


"384 buluşumuz ve 250 civarında yerli buluşçu burada"


Buluşçuların TEKNOFEST kapsamında bir araya geldiğini söyleyen Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar, "2016 yılından bu yana gerçekleştirmiş olduğumuz fuar bu yıl ilk defa TEKNOFEST bünyesinde gerçekleştiriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar buradalar. 22 ülkeden buluşçular bugün burada İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda bizimle beraberler. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı esasında buluşçuların buluşup sergilediği ve tanıtmak üzere bir araya geldikleri bir platform. Hem yerli hem yabancı buluşçular burada buluşlarını sergileme imkanı buluyorlar. Toplamda 384 buluşumuz var. 250 civarında yerli buluşçu buradalar. 6 gün boyunca buluşlarını sergiliyor olacaklar. Yatırımcılarla buluşuyorlar hem de ziyaretçilere buluşlarını anlatma imkanı buluyorlar. Bu bakımdan buluşçular için çok iyi bir fırsattır. Türk Patent ve Marka Kurumu olarak burada bu etkinliğe ev sahipliği yapmış olmanın yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerini de burada yürütüyoruz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında kurulan AFAD çadırında projelerini sergiliyor
YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı İBB Başkanı İmamoğlu: İhalelere ilişkin soruşturma başlatacağız 13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:39:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜRKPATENT'in buluşları TEKNOFEST'te görücüye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]