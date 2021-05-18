TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi bu kez Sakarya ve Düzce'deki KOBİ'ler için uygulanacak - Son Dakika

TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi bu kez Sakarya ve Düzce'deki KOBİ'ler için uygulanacak

18.05.2021 16:02
TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi bu kez Sakarya ve Düzce'deki KOBİ'ler için uygulanacak, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Sakarya ve Düzce Ticaret ve Sanayi odalarıyla yürütülecek "Hezarfen Sakarya-Düzce Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Sakarya ve Düzce Ticaret ve Sanayi odalarıyla yürütülecek "Hezarfen Sakarya-Düzce Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Projedeki paydaşlar ve firmaların katılımıyla düzenlenen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, törendeki konuşmasında, Dünya Mülkiyet Günü'nün bu yıl için belirlenen temasının KOBİ'lerin fikri mülkiyeti etkin bir şekilde kullanmasına yönelik olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda önemli mesafe kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin fikri mülkiyetten daha fazla katma değer yaratmasının önemine işaret eden Asan, son 10 yılda özellikle uluslararası alanda gelinen noktanın doğru yolda gidildiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Asan, sınai ve fikri mülkiyet başvuruları açısından önemli bir farkındalık oluştuğunu, bundan sonraki süreçte doğru stratejilerle daha fazla katma değer oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası rekabette sınai mülkiyetin önemli bir avantaj sağladığına dikkati çeken Asan, proje sayesinde önemli kazanımlar elde edileceğini söyledi.

Asan, söz konusu projeyle, KOBİ'lerin yenilik kapasitelerinin fikri mülkiyet kullanılarak artırılmasının amaçlandığını ifade ederek, 2007'den beri yürütülen projenin şimdiye kadar 16 ilde 23 kez uygulandığını belirtti.

Salgın nedeniyle birçok projeyi dijital ortama taşıdıklarını bildiren Asan, Hezarfen Projesi'nin de dijital olarak sürdürüldüğünü, Sakarya ve Düzce illerinin ardından Malatya, Elazığ, Aydın ve Muğla'da uygulanacağını dile getirdi.

"Rekabette önde olmak için yeteneklerimizi geliştirmeliyiz"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ da projenin KOBİ'lerde yenilikçilik kültürünün artırılmasına katkı sağlamayı ve KOBİ'lerde fikri mülkiyet stratejisi oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Sakarya'nın bir üretim kenti olduğunu ve her şartta üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Altuğ, şöyle devam etti:

"Pandemiye rağmen yükselen ihracat rakamlarımız da bunun bir göstergesi ancak üretmek tek başına yetmiyor artık. Nitelikli, kaliteli üretim yapmalı ve dünyaya daha fazla satmalıyız. Teknolojiyi yakından takip eden, kullanabilen olmanın yanı sıra teknolojiyi üretmek zorundayız. Bu anlamda rekabette önde olmak için Türk iş dünyası olarak farklı konularda yeteneklerimizi geliştirmemiz gerek. Sakarya bu doğrultuda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında, marka ve patent başvurularında önemli bir yerde."

Altuğ, Sakarya'nın patent başvurusunda Türkiye'de 10'uncu, patent tescilinde ise 9'uncu sırada bulunduğunu belirterek, projenin kentin nitelikli üretimini artırma konusunda önemli katkıları olacağına inandığını dile getirdi.

"Yenilik yapma yeteneği rekabet gücünü artırıyor"

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, KOBİ'lerin rekabetçi yapılarının güçlendirilmesi ve sınai mülkiyet bilincinin artırılmasını hedefleyen bu projeyi önemsediklerini kaydetti.

Küresel rekabetin yoğun olduğu bir dönemin yaşandığının altını çizen Şahin, rekabet gücünü artıran en önemli faktörün "yenilik yapma yeteneği" olduğunu söyledi.

Şahin, ulusal patent başvuru sayılarının artmasına rağmen hala istenilen seviyede olmadığına dikkati çekerek, "Bu durumun nedenleri arasında, KOBİ'lerin markalaşma yerine, daha risksiz olarak nitelendirdikleri fason üretimi tercih etme eğilimleri ve marka ve patent işlemlerinin çok bürokratik ve pahalı olduğu konusunda algıya sahip olmaları geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KOBİ'lerin fikri mülkiyet hakları korunmalı"

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da projenin, bölgedeki KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası pazarlarda fikri ve sınai mülkiyet haklarını takip etmesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Ülkede son 15-20 yılda KOBİ'lerin çok sayıda patent ve marka tescili yaptırdığını ifade eden Çöpoğlu, "Bölgemizde çok sayıda Ar-Ge ve inovasyon işleriyle meşgul firmalarımız var. KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası piyasalarda elde ettikleri sınai ve fikri mülki mülkiyet haklarının korunması lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı, tören sonrasında da Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin yenilik kapasitelerinin artırılması amacıyla her yıl farklı şehir ve sektörlere yönelik uygulanan Hezarfen Projesi, bu defa Sakarya ve Düzce'de faaliyet gösteren firmalar için gerçekleştirilecek.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Sakarya, Türkiye, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi bu kez Sakarya ve Düzce'deki KOBİ'ler için uygulanacak - Son Dakika Ekonomi


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