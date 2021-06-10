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TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi'nden Aydın ve Muğla'daki KOBİ'ler de yararlanacak - Son Dakika

TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi'nden Aydın ve Muğla'daki KOBİ'ler de yararlanacak

10.06.2021 15:30
TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi'nden Aydın ve Muğla'daki KOBİ'ler de yararlanacak, System.String[]

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), Güney Ege Kalkınma Ajansı ile Aydın ve Muğla ticaret ve sanayi odalarıyla yürütülecek "Hezarfen Aydın-Muğla Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), Güney Ege Kalkınma Ajansı ile Aydın ve Muğla ticaret ve sanayi odalarıyla yürütülecek "Hezarfen Aydın-Muğla Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Projedeki paydaşlar ve firmaların katılımıyla düzenlenen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, törendeki konuşmasında, Türkiye'de 40 yılda işletmelerdeki gayri maddi varlıkların oranının yaklaşık yüzde 20'lerden yüzde 80-90'lara çıktığını ifade etti.

Fikri mülkiyetin işletmeler için uluslararası rekabette en önemli araç haline geldiğini belirten Asan, söz konusu araçlardan en çok büyük işletmelerin faydalandığını dile getirdi.

Asan, Dünya Mülkiyet Günü'nün bu yıl için belirlenen temasının KOBİ'lerin fikri mülkiyeti etkin bir şekilde kullanmasına yönelik olduğunu, Türkiye'nin bu alanda önemli mesafe kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin fikri mülkiyetten daha fazla katma değer yaratmasının önemine işaret eden Asan, son 10 yılda özellikle uluslararası alanda gelinen noktanın doğru yolda gidildiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Asan, sınai ve fikri mülkiyet başvuruları açısından önemli bir farkındalık oluştuğunu, bundan sonraki süreçte doğru stratejilerle daha fazla katma değer yaratılması gerektiğini bildirdi.

Hezarfen Projesi ile KOBİ'lerin yenilik kapasitelerinin fikri mülkiyet kullanılarak artırılmasının amaçlandığını ifade eden Asan, 2007'den beri yürütülen projenin şimdiye kadar 19 ilde 24 kez uygulandığını ve 700'e yakın KOBİ'nin fikri mülkiyet alanında danışmanlık hizmeti aldığını belirtti.

Habip Asan, projenin 2012 yılından itibaren sektörel olarak da uygulanmaya başlandığını, başta medikal olmak üzere deri ve mobilya gibi sektörlerde de uygulandığını anlattı.

Asan, projenin 3 modülden oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Birinci modül şu an gerçekleştirdiğimiz imza töreni aşaması, ikinci aşamada sınai mülkiyet hakları eğitimi semineri çevirimi içi olarak verilecek ve son olarak üçüncü aşamada ise uzmanlarımız 28 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında Aydın ve Muğla'da toplam 30 KOBİ'yi ziyaret ederek sınai mülkiyet konusunda bire bir danışmanlık hizmeti verecektir."

"Hazerfen Projesi Ajansımızın hedefleriyle de bire bir uyumlu"

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan da proje kapsamında bölgenin inovasyon ekosistemine çok yararlı eğitimler verileceğini ifade etti.

Ajans olarak bölgelerindeki illerde çeşitli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Akdoğan, "Bu doğrultuda bölgede öne çıkan sektörlerde dijital dönüşümün ve kurumsallaşmanın sağlanarak katma değerli üretimin, Ar-Ge'nin, inovasyonun gelişmesine, gelir ve karlılık düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Hazerfen Projesi de Ajansımızın hedefleriyle de bire bir uyumlu ve katkı sağlayıcı olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı, Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, Muğla, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi'nden Aydın ve Muğla'daki KOBİ'ler de yararlanacak - Son Dakika Ekonomi


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