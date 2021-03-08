TÜRKPATENT, "Kadın ve Fikri Mülkiyet" konulu panel düzenledi - Son Dakika

TÜRKPATENT, "Kadın ve Fikri Mülkiyet" konulu panel düzenledi

08.03.2021 13:07
TÜRKPATENT,

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Kadın ve Fikri Mülkiyet" konulu çevrim içi panel gerçekleştirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Kadın ve Fikri Mülkiyet" konulu çevrim içi panel gerçekleştirdi.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, panelin açılışındaki konuşmasında, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta karşılaştığı dezavantajlı durumlar yerine hala "kadına şiddet" konusunun tartışılmasının üzücü bir durum olduğunu belirterek, bu tür sorunların yaşanmadığı bir dünya dileğinde bulundu.

Problemlerin çözümü noktasında önce sorunların doğru tespit edilmesi gerektiğini anlatan Asan, bütün insanlığın bu konuda gayret göstermesinin önemine işaret etti.

Asan, ekonomik bağımsızlığın kadınların sosyal ve siyasi hayatta da önünü açtığına dikkati çekerek, yapılan bazı mevzuat iyileştirmelerine karşın gelişmiş ülkelerde bile eşitsizliklerin sürdüğünü dile getirdi.

Kadınların son dönemde bu alandaki farkındalığının artmasının ve gelişim sağlamak için mücadelede bulunmalarının sevindirici olduğunu belirten Asan, bu mücadeleyi desteklediğini söyledi.

Asan, sınai mülkiyetin toplumların gelişmesinin bir aracı olduğunu ifade ederek, kadın istihdamı arttıkça sınai mülkiyet başvurularının da arttığını bildirdi.

Kadın istihdamının, aynı zamanda kadınların ekonomik alanda ilerlemesine ve eşitsizliğin giderilmesine katkı sağladığını vurgulayan Asan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

İletişim Stratejisti ve Toplum Gönüllüsü Seçil Şendağ da dünyada tüm maaşların yüzde 28'inin kadınlara gittiğini ve kadınların kayıt dışı istihdamının Türkiye'de gündem konusu olması gerektiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde işini kaybeden kadınların oranının erkeklere göre daha fazla olduğunu ifade eden Şendağ, salgın döneminde kadınların daha fazla riske maruz kaldıklarını ve daha fazla işten çıkarıldıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Elif Betül Akın'ın moderatörlüğünde "Kadın ve Fikri Mülkiyet" konulu panel gerçekleştirildi.

Panelde, TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Uzmanı Ayşe Göksu Kaya Özsan, "TÜRKPATENT'te Kadın Olarak Çalışmak" başlıklı sunumunda kurumdaki kadın istihdamına ilişkin bilgiler verdi.

Patent ve Marka Vekili Ekin Karakuş Öcal, "Kadınlar İçin Patent ve Marka Vekilliği Mesleği Üzerine Değerlendirmeler", İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Apohan da "Türkiye'de Kadın Buluşçu olmak" başlıklı sunum yaptı.

Kadınlar Günü, Patent, Türk, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRKPATENT, 'Kadın ve Fikri Mülkiyet' konulu panel düzenledi - Son Dakika Ekonomi


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