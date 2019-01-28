TÜRKPATENT'ten bir yılda 106 bin tescil
46 dakika önce
TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Asan, "Türkiye, 120 bini aşan sayıyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma unvanını geçen yıl da devam ettirdi.
TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Asan, "Türkiye, 120 bini aşan sayıyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma unvanını geçen yıl da devam ettirdi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09
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