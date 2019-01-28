Son Dakika Haberleri: TÜRKPATENT'ten bir yılda 106 bin tescil

TÜRKPATENT'ten bir yılda 106 bin tescil

46 dakika önce

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Asan, "Türkiye, 120 bini aşan sayıyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma unvanını geçen yıl da devam ettirdi.

TÜRKPATENT'ten bir yılda 106 bin tescil, System.String[]
TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Asan, "Türkiye, 120 bini aşan sayıyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma unvanını geçen yıl da devam ettirdi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 

Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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