Türksat 15 yaşında

Türksat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, uydu, yazılım ve donanım konusunda Türksat'a verilen bir güç olduğunu, bu gücün en doğru şekilde kullanıldığını bildirdi.

Yüksek, Türksat'ın kuruluşunun 15'inci yılı dolayısıyla TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dönüm noktasına ulaşan teknoloji ve eğitim sürecini tamamlamak istediklerini belirtti.

Özellikle eğitimin önemine değinen Yüksek, teknolojinin eğitimle yakalanabileceğini ve takip edilebileceğini bu nedenle bir an önce bu sürecin kurularak, sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Teknoloji tarafında eksikliklerin olduğunu dile getiren Yüksek, özellikle insan kaynakları konusundaki eksikliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"Yerli ve milli" kavramlarının içinin doldurulması gerektiğini söyleyen Yüksek, uydu, yazılım ve donanım konusunda Türksat'a verilen gücün, en doğru şekilde kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Hep beraber büyüklerimizin, önderlerimizin gösterdiği yöne doğru ilerleyeceğiz ve ülkemizi gelişmiş ülkelerin üzerine çıkaracağız. Aynı seviyeye getireceğiz demiyorum, çünkü bu bir fırsat, bu fırsat da gelmiş durumda. Bizim ülkemizin insanının yapısına uygun bir döneme geçtik." diye konuştu.

"Yeni uydularla dünya nüfusunun ise yüzde 91'ine ulaşılacak"

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de ülkenin teknolojik gelişimine öncülük etmek ve milletin hizmetinde kesintisiz iletişim ağına sahip olmak vizyonuyla çalışan Türksat'ın bugün 15 yaşında olduğunu, uluslararası rekabetin yoğun olduğu uydu sektöründe dünyada rekabet edebilmek üzere uydu operatörlüğünün yanı sıra kablo yayıncılığı ve bilişim hizmetleri ile kamunun bilişim çözüm merkezi görevlerini ifa ettiğini söyledi.

Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularını farklı yıllarda uzaya göndererek, uydu haberleşmesi hizmetlerinin yürütüldüğünü anlatan Şen, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A uydu projelerinin ise devam ettiğini bildirdi.

Önümüzdeki dönemde fırlatılacak Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A ile mevcut kapsama alanının artacağını ifade eden Şen, söz konusu uyduların fırlatılmasıyla dünya karalarının yüzde 71'ine ve dünya nüfusunun ise yüzde 91'ine ulaşılacağını kaydetti.

Şen, gerek milli altyapıyı gerekse insan kaynağını geliştirmek amacıyla yoğun çalışma içinde olduklarına dikkati çekerek, uluslararası uzay endüstrisine ürün ve hizmet sağlayarak, aranılan ülke olmak üzere gerekli adımları atma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Türksat AŞ'de 15'inci yılını dolduranlara plaket verildi.