Üniversite öğrencileri arasında bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Türksat Model Uydu Yarışması'nda yarışma klavuzu ve yarışma takvimi, model uydu resmi iletişim kanalı https://modeluydu.turksat.com.tr/ adresinde açıklandı. Yarışmacı takımlar, 28 Şubat 2020 günü saat 23.59'a kadar belirtilen internet adresinden yarışmaya başvurabilecek.



Teknofest kapsamında ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışma, ilan edilen takvime göre 7 farklı etaptan oluşacak. Yarışmanın en önemli etabı olan uçuş etabı ise Eylül ayı içinde gerçekleştirilecek. Uçuş etabında başarı gösteren takımların ödülleri, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest etkinliğinde verilecek. İlk kez düzenlendiği 2016 yılında 7 takımın katılımıyla başlayan "Türksat Model Uydu Yarışması" lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında giderek artan bir ilgiyle 2019 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 470 öğrencinin katılımıyla 95 takıma ulaştı. Öğrenciler için teorik bilgiyi pratiğe çevirme fırsatının yanında takım çalışması, farklı disiplinler arası etkileşimin sağlanması, uydu ve uzay alanında farkındalık oluşturulması beklenen Türksat Model Uydu Yarışması'nda bu yıl da rekor sayıda öğrencinin başvurusu bekleniyor. - ANKARA