Türksat "5. Uluslararası Türksat Model Uydu" yarışması başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türksat '5. Uluslararası Türksat Model Uydu' yarışması başlıyor - Son Dakika

Türksat "5. Uluslararası Türksat Model Uydu" yarışması başlıyor

7 saat önce

Üniversite öğrencileri arasında bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Türksat Model Uydu Yarışması'nda yarışma klavuzu ve yarışma takvimi, model uydu resmi iletişim kanalı https://modeluydu.turksat.com.tr/ adresinde açıklandı.

Türksat

Üniversite öğrencileri arasında bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Türksat Model Uydu Yarışması'nda yarışma klavuzu ve yarışma takvimi, model uydu resmi iletişim kanalı https://modeluydu.turksat.com.tr/ adresinde açıklandı. Yarışmacı takımlar, 28 Şubat 2020 günü saat 23.59'a kadar belirtilen internet adresinden yarışmaya başvurabilecek.


Teknofest kapsamında ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışma, ilan edilen takvime göre 7 farklı etaptan oluşacak. Yarışmanın en önemli etabı olan uçuş etabı ise Eylül ayı içinde gerçekleştirilecek. Uçuş etabında başarı gösteren takımların ödülleri, 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest etkinliğinde verilecek. İlk kez düzenlendiği 2016 yılında 7 takımın katılımıyla başlayan "Türksat Model Uydu Yarışması" lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında giderek artan bir ilgiyle 2019 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 470 öğrencinin katılımıyla 95 takıma ulaştı. Öğrenciler için teorik bilgiyi pratiğe çevirme fırsatının yanında takım çalışması, farklı disiplinler arası etkileşimin sağlanması, uydu ve uzay alanında farkındalık oluşturulması beklenen Türksat Model Uydu Yarışması'nda bu yıl da rekor sayıda öğrencinin başvurusu bekleniyor. - ANKARA

28 Şubat, Türksat, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversiteli kız hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
TOSYÖV ve DenizBank, Aydın'da KOBİ'lerle buluştu Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 21:18:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türksat "5. Uluslararası Türksat Model Uydu" yarışması başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]