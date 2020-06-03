TÜRKSAT 5A 2020'nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, TÜRKSAT 6A 2022'de uzaya... - Son Dakika

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TÜRKSAT 5A 2020'nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, TÜRKSAT 6A 2022'de uzaya...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye, Dünya'da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak" dedi.

TÜRKSAT 5A 2020'nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, TÜRKSAT 6A 2022'de uzaya..., System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye, Dünya'da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak" dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat A.Ş.'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunarak, şirketin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Türkiye'nin uydu yayıncılığında Asya, Avrupa ve Afrika ülkelerine hitap eden, sektörde önemli bir aktör olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, "Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021'nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A, 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye, Dünya'da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak" ifadelerini kullandı.


Türksat 6A'nın yerli bir uydu projesi olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 6A'nın sözleşmesi, Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 15 Aralık 2014'de imzalandı. Bu uydumuz, Bakanlığımız ve Türksat A.Ş. ile birlikte TÜBİTAK, TAI, ASELSAN ve Ctech gibi kuruluşların ortak çalışmasının ürünü olacak" diye konuştu.


"Kablo TV abone sayısının 1 milyon 400 bine ulaşmasını hedefliyoruz"


Türksat A.Ş.'nin kablo altyapısı üzerinden sayısal televizyon, geniş bant internet ve sabit telefon hizmeti verdiğine de vurgu yapan Karaismailoğlu, "1 milyon 300 bine yakın Kablo TV abone sayısının yıl sonuna kadar, 1 milyon 400 bine çıkarılmasını öngörüyoruz. 1 milyonu aşan kablonet abone sayısının da yıl sonuna kadar 1 milyon 100 bine çıkarılması önceliğimizdir" şeklinde konuştu.


Türksat A.Ş.'nin yeni stratejik projeleri hakkında bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesinin geliştirilmesi ve korunması çok önemlidir. Kablo TV altyapımızın aktif ve rantabl kullanılması, yayıncı kuruluşlara yüksek kaliteli hizmet sunulması kayda değerdir. Katma değerli bilişim hizmetlerinin yaygınlaştırılıp, bilgi güvenliğine yönelik çabalarınızı destekliyoruz. Bu yöndeki her türlü yatırım planlarını yakından takip ediyor ve yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


Türksat A.Ş.'nin önemli yatırım projeleri arasında uydu yedeklilik ve veri merkezi yedeklilik projelerinin yer aldığını kaydeden Karaismailoğlu, Ankara Macunköy Veri Merkezi Yedeklilik Projesi'nin çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, planlanan yatırımlar arasında Ankara Uydu Yedeklilik Sistemi Projesi ile Ankara Gölbaşı Veri Merkezi Projesi'nin yer aldığını kaydetti.


Şirketin katma değerli bilişim hizmetlerine de işaret eden Karaismailoğlu, "2020 sonuna kadar, e-Devlet Kapısı'ndan hizmet veren kamu kurum sayısının 710'a çıkmasını öngörüyoruz" diye konuştu.


"Aylık işlem sayısı ortalaması 300 milyondan 500 milyona ulaştı"


Bakan Karaismailoğlu, Covid-19 salgını boyunca e-devlet kapısının kullanıcı sayısının da rekora ulaştığını belirterek, "Geride bıraktığımız Covid-19 salgını ile mücadele döneminde, hayat eve sığdı, e-devlet kapısı kullanım sayılarında rekorlar kırıldı. Aylık ortalama 300 milyon olan e-devlet kullanım sayısı, Nisan ve Mayıs aylarında 500 milyona ulaştı. Özellikle, bakanlığımız hizmetlerinden, PTT maske başvurusu olmak üzere, sosyal yardım başvuruları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sorgulaması ile birlikte, Sağlık Bakanlığı HES kodu oluşturma ve sorgulama hizmetleri ağırlıklı olmak üzere e-Devlet Kapısını çok yoğun olarak kullandık. Bu kadar yüklenmenin ve yoğun kullanımın söz konusu olduğu e-Devlet Kapısı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesinden dolayı Türksat A.Ş.'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.


"Küresel Covid-19 salgınına karşı ülke olarak verdiğimiz milli mücadelemizde büyük bir başarı elde ettik" diyen Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devlet olarak, öngörü, yerinde karar ve eylem refleksimizle, millet olarak da gösterdiğimiz tam uyum ve iş birliği ile yeni normalleşme dönemine geçtiğimize işaret etti.


Yeni süreçte, Türksat'ın önemli sorumluluk üstlendiğini ve özverili bir çalışma programı sürdüğünü kaydeden Bakan Karaismailoğlu, salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen hizmetlere ilişkin şu bilgileri verdi:


"Uydu ve Kablo TV üzerinden TRT eğitim kanalları devreye alındı. Okullarına gidemeyip, eğitimlerini EBA üzerinden alan öğrencilerimizin kullanımları kotalarından düşülmedi. Kotalı tarifeyle hizmet alan sağlık çalışanlarına 3 ay boyunca 100 GB, tüm abonelere de 25 GB ilave kota verildi. Uydu ve Kablo TV Yayıncı kuruluşların Nisan, Mayıs ve Haziran fatura ödeme vadesi de 30 Eylül 2020'ye ertelendi. Bütün bu hizmetlerin tamamı önemli ve kayda değerdir. Türksat A.Ş. yönetimini bu çalışmalarından ve mücadeleye verdiği katkılarından dolayı kutluyorum."


"Türksat, 2020'nin ilk üç ayını 101 milyon TL faaliyet karı ile kapattı"


Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, yaptığı sunumda, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uydularının işletmelerini yürüttüklerini ifade etti. Türksat A.Ş.'nin uydu yayıncılığının yanı sıra, kablo altyapısı üzerinden sayısal televizyon, geniş bant internet ve sabit telefon hizmeti verdiklerini ifade eden Şen, "Kamu hizmetlerinin elektronik ortamdan sunumuna yönelik altyapıyı sağlıyor ve anahtar teslim projelerinin gerçekleştirilmesi ve e-Devlet Kapısı'nın işletilmesini yürütüyoruz" diye konuştu.


Türksat A.Ş.'nin bugünkü yatırım değerinin 10.2 milyar liraya ulaştığını da belirten Genel Müdür Şen, "2020 yılının ilk üç ayını 101 milyon lira faaliyet karı ile kapattık' dedi.


Bakan Karaismailoğlu'nun Türksat A.Ş. Gölbaşı Yerleşkesindeki incelemelerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Enver İskurt ve Selim Dursun ile Türksat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de hazır bulundu. - ANKARA

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Türksat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜRKSAT 5A 2020'nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B 2021'in ikinci çeyreğinde, TÜRKSAT 6A 2022'de uzaya... - Son Dakika

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