Turksat 5a, 31 Doğu Yörüngesinde Haklarımızı 30 Yıl Koruyacak - Son Dakika

Turksat 5a, 31 Doğu Yörüngesinde Haklarımızı 30 Yıl Koruyacak

TÜRKSAT 5A uydusu, 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak, 31 Doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl koruyacak.

Turksat 5a, 31 Doğu Yörüngesinde Haklarımızı 30 Yıl Koruyacak, System.String[]

TÜRKSAT 5A uydusu, 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak, 31 Doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl koruyacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AIRBUS DS tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan TÜRKSAT 5A uydusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türksat yetkilileri tarafından teslim alındığını açıkladı.

Uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A'nın 30 Kasım'da uzaya gönderileceğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydusunu teslim aldık. 30 Kasım'da da inşallah uzaya fırlatacağız. Yine Türksat 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A uydumuz için de çalışmalar devam ediyor. Kendi mühendislerimiz tarafından yerli ve milli olarak üretilen uydumuzu da inşallah 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Türksat 5A uydusunun SPACE X firmasının ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezine gönderileceğini bildiren Karaismailoğlu, bu uydunun yaklaşık 1 ay sürecek hazırlıklar sonrasında Falcon 9 roketi ile 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını kaydetti.

2021'İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE HİZMETTE

Türksat 5A uydusu ile Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunulacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde müthiş bir vizyon geliştirdik. Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan TÜRKSAT 5A uydusunun 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşması için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve Türksat 5A uydusunun 2021 yılının ikinci çeyreği içinde hizmete başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

31 Doğu yörüngesinde hizmet verecek olan TÜRKSAT 5A uydusunun manevra ömrü ile Türkiye'nin 31 Derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacağını da vurgulayan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "10 kW faydalı yük gücü ile hizmete girdiğinde Türksat 5A, Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak. Uzay teknolojileri konusunda da inşallah bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmek için canla başla bütün milletimizle birlikte çalışıyoruz."

Turksat 5a, 31 Doğu Yörüngesinde Haklarımızı 30 Yıl Koruyacak

Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:20

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Turksat 5a, 31 Doğu Yörüngesinde Haklarımızı 30 Yıl Koruyacak - Son Dakika

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