Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek - Son Dakika

Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek

28.02.2021 11:05

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, kullanımdaki uyduların "fırlatma artı 1 yıl" olarak üretim sözleşmesi kapsamında sigortalı olduklarını belirterek, "Bunların sigorta süresi bittiğinde, diğer uydularımızla birlikte yerli ve milli sigorta şirketimiz vasıtasıyla yıllık...

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, kullanımdaki uyduların "fırlatma artı 1 yıl" olarak üretim sözleşmesi kapsamında sigortalı olduklarını belirterek, "Bunların sigorta süresi bittiğinde, diğer uydularımızla birlikte yerli ve milli sigorta şirketimiz vasıtasıyla yıllık sigortalanma sürecini devam ettireceğiz." dedi.

Ertok, AA muhabirine, 8 Ocak'ta başarıyla uzaya fırlatılan Türksat 5A'nın, "yörüngede yükseltme" olarak ifade edilen sürecinin sürdüğünü, bunun haberleşme uydularının dünyanın Ekvator düzleminin yaklaşık 36 bin kilometre uzağında hizmet vereceği dairesel yörüngeye ulaşması anlamına geldiğini söyledi.

Türksat 5A'nın fırlatıcıdan yaklaşık 300 kilometre yükseklikte ayrıldığı bilgisini veren Ertok, uydunun ilk ayrılmada dünyaya en yakın olduğu yerde 300 kilometre, en uzak olduğu yerde ise yaklaşık 55 bin kilometre mesafede eliptik yörüngeye sahip bulunduğunu bildirdi.

Ertok, uydunun, ocaktan mayıs ayının ortasına kadar yörüngenin 36 bin kilometre uzaklıktaki dairesel yörüngeye dönüşmesi için sürekli manevralar gerçekleştirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Uydumuz bugün itibarıyla dünyaya en yakın yaklaşık 9 bin 500 kilometre, en uzak noktası ise 61 bin kilometre olan yörüngede hareket ediyor. Yörünge yükseltme sürecinin mayısın ilk yarısında bitmesi planlanıyor. Uydumuzun 31 derece doğu yörüngesine oturmasının ardından yaklaşık 1 ay sürecek yörünge testleri gerçekleştirilecek."

Ertok, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da açıkladığı şekilde yörünge testlerinin ardından Türksat 5A'nın haziran ayı içinde hizmete alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

- "Türksat 5A yörüngede çalışır halde teslim alınacak"

Türksat 5A uydusunun daha önce fırlatılan tüm uydularda olduğu gibi fırlatma ve sonrasındaki bir yıllık süreyi kapsayacak şekilde sigortalandığını vurgulayan Ertok, sözleşmenin, üretici firmanın uyduyu yörüngede hizmete hazır halde teslim etmesi şeklinde imzalandığını kaydetti.

Ertok, söz konusu sözleşmenin içinde uydunun sigortalanmasının da yer aldığına dikkati çekerek, "Biz uydularımızı, 'fırlatma artı 1 yıl' olarak uydu üretim sözleşmesi kapsamında sigortalatıyoruz. Bunların sigorta süresi bittiğinde, diğer uydularımızla yerli ve milli sigorta şirketimiz vasıtasıyla yıllık sigortalanma sürecini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ku bant kapsama alanı ve kapasitesinde ciddi artış olacak"

Türksat 5A uydusunun, yaklaşık 10 yıl sonra tekrar ticari faaliyetlerin başlatılacağı 31 derece doğu yörüngesinde işletileceğini anlatan Ertok, Türksat 5A uydusu ile Ku bant kapsama alanı ve kapasitesinde ciddi artış olacağını söyledi.

Ertok, uydu pazarlama süreçlerinin, filo bazında değerlendirildiğini belirterek, müşteri taleplerine göre en uygun uydu üzerinden hizmet sunulduğunu anlattı.

Türksat 5A'nın hem kapasiteyi artıracağını hem de 31 derece doğu lokasyonuna dönük ülkelerin taleplerini karşılayacağını vurgulayan Ertok, şunları kaydetti:

"Arap coğrafyası, Kuzey Afrika ile Avrupa'nın bazı ülkelerini 'hedef ülke' belirleyerek, hem TV yayıncılığı hem de veri haberleşmesi için pazarlama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türksat 5A'yı, Türkiye'de veri haberleşmesinde, yurt dışında da hem veri hem de TV yayıncılığı hizmetlerinde kullanacağız. Potansiyel müşterilerimizle görüşmeler devam ediyor. Uydunun performans testleri tamamlanıp, hizmete alındıktan sonra ortaya çıkacak sözleşmeler olacak."

Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek
Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek
Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek
Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek

Sigorta, Türksat, Milli, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Karacayı vurup parçalara ayıran 7 kişi suçüstü yakalandı Doğal gaz fiyatlarına yüzde 1 zam Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek         
23:57
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü         
22:39
Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama         
22:12
Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı         
21:50
Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum         
20:29
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı Türk boksör Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile karşılaştı         
09:49
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Caner Erkin krizi! Yaşananların perde arkası ortaya çıktı         
09:12
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 01:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türksat 5A da diğer uydularla birlikte yerli ve milli sigorta şirketine emanet edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei