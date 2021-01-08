Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı - Son Dakika

Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı

08.01.2021 07:57

Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı Bakan Karaismailoğlu: "Haziran 2021 gibi Türksat 5B'yi de fırlatmayı planlıyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Ayrılmadan sonra ilk sinyalde geldi hiçbir sıkıntı yok.

Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı

Bakan Karaismailoğlu: "Haziran 2021 gibi Türksat 5B'yi de fırlatmayı planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Ayrılmadan sonra ilk sinyalde geldi hiçbir sıkıntı yok. Yolculuğa devam ediyor 5A uydumuz"

"Bu yolculuk yaklaşık 4 ay sürecek, 4 ay bittikten sonra yörüngesine yerleşince testlerimizi yapacağız"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Haziran 2021 gibi Türksat 5B'yi de fırlatmayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen Türksat 5A uydusunun fırlatma törenine katıldı. Fırlatma sonrasında ilk olarak fırlatma için ABD'de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek ve Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ile videokonferans üzerinden görüşme gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Türksat Gözlemevi'ni ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, fırlatmanın saat 04.28 olarak planlandığını ancak hava koşullarından dolayı uydunun 05.15'te fırlatıldığını belirterek, "Fırlatmadan 35 dakika sonra ayrılarak kendi yörüngesine doğru ilerlemeye başladı. Bu yolculuk yaklaşık 4 ay sürecek, 4 ay bittikten sonra yörüngesine yerleşince testlerimizi yapacağız. Daha sonra da uydu faaliyete alınmış olacak" ifadelerini kullandı.

Türksat 5A uydusunun yıllar süren çalışmanın bir sonucu olduğunu söyleyen, fırlatmanın başarılı geçmesinden dolayı hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah bunun peşinden 5B ve 6A gelecek. Ülkemiz ulaştırma ve altyapıdaki bütün başarılı çalışmalarına uzayda da devam ediyor. Uzay vatanda da bütün dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra uzay ve uydu çalışmaları artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Türksat 5B uydusunun imalatlarının tamamlandığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, uydunun şu anda testlerinin yapıldığını aktararak, "Haziran 2021 gibi 5B'yi de fırlatmayı planlıyoruz. Peşinden, yerli ve milli ilk uydumuz 6A çok önemli projelerimizden bir tanesi, onda da çalışmalar devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında fırlatmayı planlıyoruz. Bunlar geleceğe yön verecek çok teknolojik işler, özellikle gençlerimizin önünü, ufkunu açan çok başarılı projeler. Bunlar artarak devam edecek" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, fırlatmadan 35 dakika sonra ayrılmanın gerçekleştiğini ve ilk sinyalin alındığını kaydederek, Türksat 5A uydusunun yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı
Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı
Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı
Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı

Adil Karaismailoğlu, Türksat, Haziran, Bakan, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li senatörün "Yağmalama ve şiddete sıfır tolerans" sözleri, akıllara Irak'ta altın yağmaladığı görüntülerini getirdi F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı "Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorlu uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Zorlu uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Bakan Koca, Bakan Koca, "Türkiye Berat Albayrak yüzünden aşı alamadı" iddialarını yalanladı         
00:57
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık         
00:02
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti         
22:02
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 08:07:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türksat 5A'dan ilk sinyal alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei