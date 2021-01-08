Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı - Son Dakika

Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı

08.01.2021 07:18

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasından 35 dakika sonra ilk sinyal alındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasından 35 dakika sonra ilk sinyal alındığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın fırlatılması dolayısıyla Türksat AŞ'nin Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türksat 5A'nın Türkiye saatiyle 4.28 olarak açıklanan fırlatmasının hava koşulları nedeniyle 5.15'te yapıldığını belirtti.

Yıllar süren çalışmaların sonucunun bugün uydunun başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla alındığını dile getiren Karaismailoğlu, hem mutlu hem de gururlu olduklarını dile getirdi.

Uydunun yörüngesine doğru hareket etmeye başladığını anlatan Karaismailoğlu, "Türksat 5A uydumuzdan 35'inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının fırlatılmasının geleceğini ifade ederek, "Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

Yerli ve milli Türksat 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Türksat 6A'nın da 2022'nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını kaydetti.

Geleceğe yön veren böyle önemli projelerin, gençlerin önünü ve ufkunu açtığına dikkati çeken Karaismailoğlu, söz konusu çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin ulaşım ve altyapıdaki başarılı çalışmalarına uzayda da devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra da uzay ve uydu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, söz konusu gelişmelerin devamında uzaya insan gönderme çalışmalarının geleceğine işaret ederek, yeni neslin bu konulara çok meraklı olduğunu, önümüzdeki yıllarda da bunların görüleceğini sözlerine ekledi.

Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı
Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı

Adil Karaismailoğlu, Türksat, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı - Son Dakika


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