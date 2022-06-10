TÜRKSAT 5B uydusu için son 4 gün! - Son Dakika
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TÜRKSAT 5B uydusu için son 4 gün!

10.06.2022 19:40
TÜRKSAT 5B uydusu için son 4 gün!

Türkiye'nin yeni Türksat 5B uydusu 14 Haziran'da yörüngesine ulaşıyor. Bu sayede aktif uydu sayısı 8'e ulaşacak.

Türksat 5B uydusu, Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral üssünden (geçtiğimiz Aralık ayında) başarıyla uzaya fırlatıldı. Yaklaşık 6 ay önce roketten ayrılan uydu, nihayet yörüngede yerini alıyor.

TÜRKSAT 5B uydusu hizmete giriyor!

42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek TÜRKSAT 5B uydusu önümüzdeki günlerde yörüngeye yerleşecek. Hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından sosyal medyada paylaşılana göre 14 Haziran 2022'de istenen hizmete girecek.

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Türksat 5B uydusu neler getirecek?

Türksat 5B'nin uzaya fırlatılmasıyla beraber Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı beşe, toplam uydu sayısı ise sekize ulaşmış oldu. Sabit sınıf uydulara göre 20 kat daha fazla kapasite verimliliği sağlayan yeni uydu, Yüksek Verimli Uydu sınıfında değerlendiriliyor.

TÜRKSAT 5B uydusu için son 4 gün!

Türksat 5B, aktif bir şekilde çalışmaya başladıktan sonra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine ait bölgelerde hizmet sağlayacak. Ka-Bant yüküyle toplamda 55 Gbps'den fazla veri iletimi gerçekleştirecek.

Ka-Bant veri iletimi sayesinde diğer uydularla karşılaştırıldığında, 15 katın üstünde daha fazla veri akışı sunacak olan Türksat 5B uydusu; özellikle de havacılık ve denizcilik sektörlerinde büyük rol oynayacak. Aynı zamanda karasal altyapı ile erişilemeyen yerlere ulaşım sağlanarak daha geniş bir internet altyapısı kurulmasına katkıda bulunacak.

4,5 ton fırlatma ağırlığına sahip Türksat 5B, 15kW güç kapasitesi ve yeni nesil elektrikli itki sistemine sahip. 35 yıldan fazla ömür biçilen uydu için Türkiye'nin üç ilinde yer istasyonu yer alacak. Ankara, İzmir ve Van'da kurulan Ka-Bant yer istasyonları, uydu yörüngeye yerleştikten hemen sonra hizmete başlayacak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Elon Musk, Türkiye, Türksat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKSAT 5B uydusu için son 4 gün! - Son Dakika

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