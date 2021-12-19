Son dakika haber... Oktay: "Her bir alanda elde ettiğimiz teknolojiyi diğer alanlara transfer ederek gidiyoruz" - Son Dakika

Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki tören
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı. (4)
Kaynak: AA
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