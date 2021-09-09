Üye Girişi
Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı - Son Dakika

Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı

09.09.2021 09:40
Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı, System.String[]

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e katılan Türksat AŞ, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B için ilk anlaşmasını imzaladı.

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'e katılan Türksat AŞ, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B için ilk anlaşmasını imzaladı. Türksat ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak.

Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2021 Fuarı ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Yakında fırlatılacak 2 adet uydu ve mevcut 4 adet GEO uydu filosuna ek olarak, milli olarak üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON ve TerrON ile fuarda yerini alan Türksat, bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B ile ilgili ilk anlaşmasını da gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Inmarsat GX Servislerinin Türkiye'de Türksat 5B Uydusu Üzerinden Sunulması İş birliği Anlaşması, Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel ile İnmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok'un katılımıyla imzalandı.

TURKSAT 5B UYDUSU ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Türksat ile Inmarsat arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden sağlanacak. Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier 1 olarak müşterilere sunulabilirken, ek olarak anlaşılan bu yeni iş birliği çözümü ile Türkiye'de Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uydularından ve Türkiye'de bir altyapı ile sağlanabiliyor olacak.


Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı
Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Türkiye, Türksat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı'na basın toplantısında yöneltilen cinsel ilişki sorusu ülkede gündem yarattı 10:34 Yeni Zelanda Başbakanı'na basın toplantısında yöneltilen cinsel ilişki sorusu ülkede gündem yarattı Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak 10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü 10:02 Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir 09:39 Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Ahmet Kaya filmini çeken yönetmen izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti 09:27 Ahmet Kaya filmini çeken yönetmen izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı 08:53 İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı
Miss Turkey 2021 Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları dikkat çekti 08:03 Miss Turkey 2021 Güzeli Dilara Korkmaz'ın sevgilisiyle pozları dikkat çekti KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler 07:33 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler

Son Dakika Haberleri
10:34 Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı
10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak
10:10 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
10:02 Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü
09:50 Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada
09:46 Milli Takımımız, Dünya Kupası eleme gruplarında 55 ülke arasında 47. sırada yer aldı
09:40 TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası isyan etti: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum
09:38 Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir
09:30 Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı
09:12 Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
"İspanya'yı öylesine attım" diyen Sergen, 'O zaman niye İspanyolca öğreniyorsun' sorusuyla afalladı         
10:28
Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz         
10:11
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada         
09:50
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
PCR testi zorunluluğu sonrası 300 liraya sahte test düzenleyen şirketler ortaya çıktı PCR testi zorunluluğu sonrası 300 liraya sahte test düzenleyen şirketler ortaya çıktı         
08:27
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi         
07:18
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı         
19:56
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi         
19:52
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda         
19:44
Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi         
18:26
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor         
16:34
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 10:42:51. #1.13#
SON DAKİKA: Türksat 5B, uzaya çıkmadan ilk anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement