TÜRKSAT, 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜRKSAT, 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu - Son Dakika Ekonomi

TÜRKSAT, 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu

6 saat önce

TÜRKSAT, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu.

TÜRKSAT, 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu, System.String[]

TÜRKSAT, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu organizasyon 5 Şubat'ta ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ana teması "sektörel iş birliği" ve "nitelikli iş gücü" olarak belirlenen etkinlikte ayrıca, katılımcılara şirketin uydu hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

ODTÜ Teknokent, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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