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TÜRKSAT, 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu
6 saat önce
TÜRKSAT, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:48 Kaynak: AA
TÜRKSAT, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nin iletişim sponsoru oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu organizasyon 5 Şubat'ta ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ana teması "sektörel iş birliği" ve "nitelikli iş gücü" olarak belirlenen etkinlikte ayrıca, katılımcılara şirketin uydu hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılacak.
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