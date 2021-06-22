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TREDAŞ "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" başarı ödülü - Son Dakika

TREDAŞ "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" başarı ödülü

22.06.2021 14:34
TREDAŞ

TREDAŞ, 140 bin markanın, 7 milyon bireysel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards'ta Enerji Dağıtım kategorisinde "Diamond" ödülü alarak, sektörünün birincisi oldu.

TREDAŞ, 140 bin markanın, 7 milyon bireysel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards'ta Enerji Dağıtım kategorisinde "Diamond" ödülü alarak, sektörünün birincisi oldu.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Türkiye'nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 21 Haziran Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi. TREDAŞ, müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar arasında yer alarak, Şikayetvar A.C.E Awards'ta enerji dağıtım sektörünün birincisi oldu.

140 bin markanın, 7 milyon bireysel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, 20. yılında mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları altıncı kez belirledi. Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar Ödül Töreninde TREDAŞ büyük beğeni topladı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, kurumlarının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da elektrik dağıtım hizmetini sağlayan lisanslı kuruluş olduğundan bahsederek, Trakya'da gerçekleştirdikleri alt yapı hizmetini en iyi şekilde müşterilerine sunma gayretiyle çalıştıklarını ifade etti. Bilgili konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Trakya bölgesinde sürdürdüğümüz hizmetin merkezinde müşteri olduğundan, yaptığımız her işte bu sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Avrupa elektrik dağıtım sektöründe de bir ilki başararak, insan konuşmasını taklit edebilen yapay zeka destekli akıllı dijital asistan uygulamamız 'TREDAŞ Enerjik'i müşterilerimizin kullanımına sunduk. Böylece sahadaki anlık veri ile müşteri şikayetlerini hızlı bir şekilde buluşturduk. Müşterilerin bilinçlenmesi ile birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'mun da etkisi ile hizmet kalitesinin arttığını söyleyebiliriz. Gelecekte de çevreye duyarlı müşterilerin sektörü yönlendirebileceğini düşünüyorum. Katkılarından ötürü tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllerini aldığı gecede, TREDAŞ, A.C.E Awards'ta enerji dağıtım kategorisinde "Diamond" ödülü aldı. Düzenlenen gecede ödülü, tüm çalışanlar adına Genel Müdürü Reşit Bilgili aldı. Çağrı Merkezi Yöneticisi Ömer Yalçın ve davetliler hazır bulunduğu gecede TREDAŞ, Türkiye'de müşteri deneyimini en iyi yaşatan 91 markanın arasında beğeni topladı. - TEKİRDAĞ

TREDAŞ Mükemmel Müşteri Memnuniyeti başarı ödülü
TREDAŞ Mükemmel Müşteri Memnuniyeti başarı ödülü
TREDAŞ Mükemmel Müşteri Memnuniyeti başarı ödülü

Türkiye, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TREDAŞ 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti' başarı ödülü - Son Dakika Ekonomi


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