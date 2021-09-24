Türksat, 8 pozisyonda başarı yolculuğuna eşlik edecek yeni yol arkadaşları arıyor - Son Dakika

Türkiye'nin tek uydu operatörü olarak hizmet veren Türksat A.Ş., 8 pozisyonda başarı yolculuğu eşlik edecek yeni yol arkadaşları arıyor.

Bilgi ve iletişim hizmetleri ile uydu teknolojileri gibi alanlarda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen bir ismi olma yolunda ilerleyen Türksat, 8 pozisyonda çalışma yapacak iş arkadaşı aradığını duyurdu.

Pozisyonlara dair nitelik ve şartları www.kariyer.turksat.com.tr üzerinden ilan eden Türksat, 23 Eylül 2021 tarihinde 8 yeni pozisyonda yeni yol arkadaşları aradığını duyurdu. BT Proje Destek Personeli, BT Çözüm Mimarı, İş Geliştirme Uzmanı, BT Yazılım Geliştirme Personeli (IFS), BT Test Personeli, BT Yazılım Geliştirme Personeli, BT Veri Madenciliği Veri Analizi Personeli ve BT Analiz Personeli pozisyonlarında ilana çıkan kurum, 8 farklı pozisyonda toplam 18 yeni kişi istihdam edecek.

Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden mezun olanların başvuru yapabileceği pozisyonların tamamı için elden yapılan başvurular kabul edilmezken, müracaatlar https://kariyer.turksat.com.tr/ilan/site.aspx üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. - ANKARA