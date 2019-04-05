Son Dakika Haberleri: Türksat AŞ'den "Cem Tv" Açıklaması

Türksat AŞ'den "Cem Tv" Açıklaması

1 saat önce

Türksat AŞ'nin, Cem TV ile kanalın mali yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle sözleşme yenilemediği, konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılmasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Türksat AŞ'den
Türksat AŞ'nin, Cem TV ile kanalın mali yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle sözleşme yenilemediği, konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılmasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, Cem TV tarafından "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı metne istinaden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, açıklama yapılması zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

Türksat AŞ ile yayıncı kuruluşlar arasında uydu üzerinden kapasite ve yayın iletimi sağlanması amaçlı sözleşme imzalandığının anımsatıldığı açıklamada, imzalanan sözleşmelerde genel olarak sözleşme bitiş tarihlerinin ayın son günü olduğu vurgulandı.

"Sözleşmesi sona eren kanalların yayınları sonlandırıldı"

Açıklamada, 31 Mart'ta sözleşmesi sona erdiği halde yenileme yapılmayan kanalların yayın iletimlerinin durdurulduğu ifade edilerek, söz konusu uygulamanın her ay sonunda yapılan rutin bir işlem olduğunun altı çizildi.

Ayrıca bazı internet sitelerinde 3 Nisan'da yayımlanan haberlerde iddia edilenin aksine, sadece Cem TV'nin değil, sözleşmesi sona eren başka kanalların da yayınlarının aynı anda sonlandırıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cem TV logolu kanala şirketimizce sağlanan her türlü kolaylığa rağmen söz konusu kanalın, sözleşmede yer alan mali yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle kendileriyle sözleşme yenilenmemiştir. Konunun siyasi gündemle ilişkilendirilmeye çalışılması gerçeği yansıtmamaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:45 Kaynak: AA

Türksat, TV, Güncel
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