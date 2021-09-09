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Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2021 dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika

Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2021 dolayısıyla resepsiyon verdi

09.09.2021 03:36
Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2021 dolayısıyla resepsiyon verdi, System.String[]

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve PROFEN, Satellite 2021 fuarı kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin uydu alanında faaliyet gösteren firmaları Türksat AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve PROFEN, Satellite 2021 fuarı kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon düzenledi.

Satellite 2021 Fuarı, dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getirdi.

Fuarın ilk gününün sonunda Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN firmalarının ev sahipliğinde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay ve uydu alanında gösterdiği gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin parlak mühendislere sahip olduğunu belirten Mercan, bu mühendislerin katkılarıyla Türkiye'nin uzay alanında güç kazandığını vurguladı.

Mercan, uzay endüstrisinde yakalanan başarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin önemli rol oynadığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Türkiye'nin uydu ve uydu sistemleri alanında milli üreticisi konumunda bulunan 3 firmasının fuara birlikte katılmasının ve birlikte hareket etmesinin, mutluluk verici olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda uzay ve uydu teknolojilerine yönelik çalışmalarının hız kazandığını dile getiren Sayan, "Burada Türksat, TUSAŞ ve PROFEN gibi sektörümüzün önemli oyuncularında da aynı kararlılığı görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu alanda çok daha büyük projeler ve çok daha büyük başarılar bizi bekliyor." dedi.

Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2021 dolayısıyla resepsiyon verdi
Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2021 dolayısıyla resepsiyon verdi
Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2021 dolayısıyla resepsiyon verdi
Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2021 dolayısıyla resepsiyon verdi

Washington Büyükelçiliği, Türkiye, Türksat, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2021 dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türksat AŞ, TUSAŞ ve PROFEN Washington'da Satellite 2021 dolayısıyla resepsiyon verdi - Son Dakika
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