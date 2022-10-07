TÜRKSAT BT ÇÖZÜM MİMARI AKTAŞ: KAMUDA YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ KULLANILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika
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TÜRKSAT BT ÇÖZÜM MİMARI AKTAŞ: KAMUDA YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ KULLANILMAYA BAŞLANDI

07.10.2022 10:43

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansında konuşan TÜRKSAT Bilgi Teknolojileri (BT) Çözüm Mimarı Mustafa Aktaş akıllı sistemlerle birlikte yapay zekanın öne çıktığını söyleyerek, "Şuanda kamudaki dijital dönüşümlerde de yapay...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansında konuşan TÜRKSAT Bilgi Teknolojileri (BT) Çözüm Mimarı Mustafa Aktaş akıllı sistemlerle birlikte yapay zekanın öne çıktığını söyleyerek, "Şuanda kamudaki dijital dönüşümlerde de yapay zeka teknolojileri yoğunlukla kullanılmaya başlandı. Dünyada ki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kamu hizmetini tüketen vatandaşların da bu noktada kamu hizmetlerinin sunumundaki talepleri değişiyor. Daha akıllı çözümlere yöneliyorlar" dedi.

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde Kamuda hızlandırılmış Dijital Dönüşüm Panali'nde 'Akıllı şehirlerde keşfetmekten değer yaratmaya' konulu sunumda konuşan TÜRKSAT Bilgi Teknolojileri Çözüm Mimarı Mustafa Aktaş, kamu hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, büyük veri gibi teknolojilerin öne çıktığını belirterek "Akıllı sistemlerden bahsediyoruz. Bununla birlikte yapay zeka öne çıkıyor. Şuanda kamudaki dijital dönüşümlerde de yapay zeka teknolojileri yoğunlukla kullanılmaya başlandı. Dünyada ki teknolojik gelişmelere bağlı olarak kamu hizmetini tüketen vatandaşların da bu noktada kamu hizmetlerinin sunumundaki talepleri değişiyor. Daha akıllı çözümlere yöneliyorlar. Kamu hizmetlerinin sunumunda yapay zeka, büyük veri gibi teknolojiler öne çıkıyor. Vatandaşın hizmetlere hızlı erişmeleri, etkin bir şekilde almaları, zaman kaybının öne geçilmesi ve kamu hizmetlerinin tüketilmesinde adil ve eşitlikçi bir durum sağlanmasına sebep oluyor. Kamu tarafındaki faydalarından bahsetmek gerekirse kamu kurumları hizmetlerini kesintisiz ve sürekli sağlamaları, maliyetlerini düşürmeleri, hesap verilebilirlik ve şeffaflık anlamında faydalarda kamu tarafından sağlanabilmektedir " diye konuştu. KAMU'DA KULLANILAN YAPAY ZEKA PROJELERİ

Yapay zeka kullandıkları kamu hizmetlerinden bahseden Aktaş, şöyle konuştu:

"Sağlık sektöründe "Neyim var" ve "Akıllı ambulans" sistemleri projesi Türksat olarak bizim kamu hizmetini sunduğumuz yapay zeka teknolojileri kullandığımız uygulamalardır. Aynı zamanda da ulaşım sektöründe de "Akıllı ulaşım" sistemi dediğimiz projelerde yine yapay zekanın kullanılması hedefleniyor. Bunlar verebileceğim örneklerdir. Projelerin detayından bahsetmek gerekirse sağlık tarafından "Neyim var" projesi hastaların online ortamda aldıkları randevu taleplerinin doğru kliniğe yönlendirilmesi sağlamak için geliştirilen bir proje. Vatandaşlar randevu taleplerini yaparlarken online ortamda kendilerine sorulan sorulara verdikleri cevaplar ve hastanın geçmiş verileri kullanılarak yapay zeka algoritmaları kullanılarak hastanın doğru hastaneye ve doğru branşa yönlendirilmesi sağlanıyor. İstatistiksel olarak yanlış yönlendirme yüzde 10 seviyelerinde ve bunun önüne geçilmeye çalışıyor. Bir diğer sağlık sektöründe ki projemiz ise "Akıllı ambulans" sistemi. Acil hizmetleri çok kritik ve bir hastanın verilerinin anlık alınıp müdahale edilmesi, merkeze gönderilmesi merkezde hem yapay zeka destekli hem de bir danışman hekimin o anlık kontrolü ile aynı anda merkezden ambulansta aynı anda bir müdahale söz konusu oluyor ve orada hastaya en doğru müdahale yapılması sağlanıyor. "

Akıllı ulaşım sistemlerinde de projeler kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyleyen Aktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulaşım sistemi projesinden de bahsetmek isterim. Akıllı ulaşım sisteminde otonom araçlar artıyor. Dolayısıyla akıllı ulaşım sisteminde trafik verilerinin analiz edilmesi ve yapay zeka destekli olarak bir kaza olduğunda örneğin sağ tarafta bir araba var veya ters yönden bir araç girmiş gibi bunların verilerinin yapay zeka desteğiyle anlık olarak bu verilerin otonom araçlara veya araçtan araca gönderilmesi gibi bir çok iletişim teknikleri projesi kapsamında çalışılıyor."

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TÜRKSAT BT Çözüm Mimarı Aktaş: Kamuda yapay zeka teknolojileri kullanılmaya başlandı TÜRKSAT BT Çözüm Mimarı Aktaş: Kamuda yapay zeka teknolojileri kullanılmaya başlandı
Kaynak: DHA

Bilişim Vadisi, Türksat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRKSAT BT ÇÖZÜM MİMARI AKTAŞ: KAMUDA YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ KULLANILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRKSAT BT ÇÖZÜM MİMARI AKTAŞ: KAMUDA YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ KULLANILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika
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