Türksat, Data Center Expo Eurasia 2019'a katılacak

Türksat, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı'na katılacak.



Türksat, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Data Center Expo Eurasia'ya katılacak. Veri merkezi sektörü oyuncularını, kamu kesimi ile özel sektör temsilcilerini ve sektörle ilgili tedarikçileri bir araya getirecek organizasyona "iletişim sponsoru" olarak Türksat destek verecek. Etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.



Bölgesinde ilk olan organizasyonun yetkilileri, ilk yılında 5 bin metrekare alanda 35 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçiyi, 100 katılımcıyı ve 250 markayı İstanbul'da ağırlamayı planlıyor. - ANKARA