Son Dakika Haberleri: TÜRKSAT, "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenleyecek
Son Dakika Ekonomi TÜRKSAT, 'Dijital Türkiye Fikir Maratonu' düzenleyecek

TÜRKSAT, "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenleyecek

1 saat önce

TÜRKSAT AŞ, e-Devlet ile e-Dönüşüm'de uygulanabilir, sürdürülebilir, teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak projelerin oluşturulması için "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenleyecek.

TÜRKSAT,

TÜRKSAT AŞ, e-Devlet ile e- Dönüşüm'de uygulanabilir, sürdürülebilir, teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak projelerin oluşturulması için "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenleyecek.

Şirketten yapılan yazılı açılamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayesinde Dijital Türkiye Fikir Maratonu gerçekleştirilecek.

Dijital Türkiye Fikir Maratonu ile uygulanabilir, sürdürülebilir, teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak projelerin oluşturulması amaçlanıyor. Üniversite öğrencileri arasında yapılacak yarışmayla gençlerin, e-devlet hizmet tasarım süreçlerini ve teknik altyapısını kavrayabilmeleri ve genç yeteneklerin keşfedilebilmesi hedefleniyor.

Yarışmaya, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde kayıtlı olan öğrenciler, 1 Aralık'a kadar en az 3 en fazla 5 kişiyle oluşturdukları takımlarla "https://fikirmaratonu.turksat.com.tr" adresinden başvurabilecek.

Yapılacak ön değerlendirmede en yüksek puanı alan 12 takım 14 Aralık'ta Teknopark Ankara'da yapılacak final etabına davet edilecek. Yarışmayı kazanan takıma 15 bin, ikinciye 10 bin üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

"Ideathon" olarak da adlandırılan Fikir Maratonu, katılımcıların ekip oluşturarak, bir günlük süre boyunca teknik ya da sosyal problemlere çözüm bulmaya çalıştığı, yeni iş fikirleri geliştirdiği, sonrasında katılımcıların jüriye sunum yapmasıyla kazananın seçildiği bir süreç olarak tanımlanıyor.

Dönüşüm, Türkiye, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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