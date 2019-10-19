Son Dakika Haberleri: TÜRKSAT, Dijital Türkiye Fikir Maratonu düzenliyor
Son Dakika Güncel TÜRKSAT, Dijital Türkiye Fikir Maratonu düzenliyor

TÜRKSAT, Dijital Türkiye Fikir Maratonu düzenliyor

12 dakika önce

e-Devlet Kapısı'nı kuran ve işleten, 5 binden fazla hizmeti 44 milyonu aşkın vatandaşa sunarak Dijital Türkiye'nin temellerini atan TÜRKSAT A.Ş., Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayesinde üniversite öğrencileri arasında "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenliyor.

TÜRKSAT, Dijital Türkiye Fikir Maratonu düzenliyor, System.String[]

e-Devlet Kapısı'nı kuran ve işleten, 5 binden fazla hizmeti 44 milyonu aşkın vatandaşa sunarak Dijital Türkiye'nin temellerini atan TÜRKSAT A.Ş., Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayesinde üniversite öğrencileri arasında "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenliyor.


Düzenlenecek Fikir Maratonu ile e-Devlet ve e-Dönüşüm konularında uygulanabilir, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak proje önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Gençlerin, e-Devlet hizmet tasarım süreçlerini ve teknik altyapısını kavrayabilecekleri, genç yeteneklerin keşfedilebileceği yarışmaya üniversitelerin lisans ve yüksek lisans bölümlerinde kayıtlı olan öğrenciler katılabilecek. Farklı üniversitelerde ve farklı bölümlerde olsa dahi öğrenciler, en az 3, en çok 5 kişiden oluşan takımlar kurarak yarışmaya https://fikirmaratonu.turksat.com.tr adresinden 1 Aralık 2019 tarihine kadar başvurabilecek.


1 - 9 Aralık tarihleri arasında yapılacak ön değerlendirmede en yüksek puanı alan 12 takım, 14 Aralık 2019 tarihinde Teknopark Ankara'da yapılacak final etabına davet edilecek. Yarışmayı kazanan takıma 15 bin TL, ikinci olan takıma 10 bin TL, üçüncü olan takıma 5 bin TL ödül verilecek. - ANKARA

Dönüşüm, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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