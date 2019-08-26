Son Dakika Haberleri: Türksat Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor oldu
Son Dakika Spor Haber

Türksat Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor oldu

47 dakika önce

Türksat, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası'nın iletişim sponsoru oldu.

Türksat Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor oldu, System.String[]

Türksat, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası'nın iletişim sponsoru oldu.


Türksat, 6-9 Eylül tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek "Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası"nın iletişim sponsorluğunu üstlendi. Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile milli motokros sporcuları Şakir ve Emir Cem Şenkalaycı kardeşler katıldı. Sinevizyon gösteriminin ardından bir konuşma yapan Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, "Ülkemizde spora olan ilgi özellikle motokros gibi hız ve cesaret gerektiren içten sporlara olan ilgi her geçen gün artarken, bu ilginin ürünlerini uluslararası mücadelelerde ortaya konan başarılarla toplamaya başladık" şeklinde konuştu.


Hız çağının gerekliliği olarak hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetleri sunan Türksat'ın bugün de motokros turnuvasına iletişim sponsoru olduğunu hatırlatan Şen, "Sağlıklı bir toplum olmanın yolunun spordan geçtiği bilinciyle, geçtiğimiz hafta belediye başkanları ve yerel yönetimler temsilcileriyle tanıtım toplantısını icra ettiğimiz 'Avrupa Hareketlilik Haftası' ve motokros gibi seyir zevki yüksek sporların turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın spora karşı olan farkındalığının artırılmasını amaçlıyoruz" dedi.


Konuşma sonrasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. İmzaların ardından Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile milli motokros sporcuları Şakir ve Emir Cem Şenkalaycı kardeşler motorların başında poz verdi. - ANKARA

Bekir Yunus Uçar, Motosiklet, Türkiye, Türksat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler dönüyor: Sayıları 4 bini aştı
Bakan Dönmez'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklı davamızdan geri dönmeyeceğiz Erdoğan'ın "Türkiye'yi tehdit ediyor" dediği saldırılara ilişkin Rusya'dan açıklama: Anlaşma ihlal edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:35:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türksat Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]