Son Dakika Haberleri: Türksat, "Fintech Week'19"A İletişim Sponsoru Olacak

Türksat, "Fintech Week'19"A İletişim Sponsoru Olacak

1 saat önce

Finansal İnovasyon Platformu tarafından 2-5 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek "Fintech Week'19" Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Türksat,
Finansal İnovasyon Platformu tarafından 2- 5 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek "Fintech Week'19" Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Fintech Week'19", İstanbul Beşiktaş Stadyumu'nda 2-5 Nisan'da düzenlenecek.

Türksat'ın iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

Organizasyonda finansal teknolojilere ilişkin yenilikçi ürünler ve girişimler katılımcılara aktarılacak.

Dört gün boyunca sürecek etkinlikte, 25 başlıkta 40 farklı oturum düzenlenecek, yedi farklı sektörden 100'ün üzerinde konuşmacı, binin üzerinde katılımcıya hitap edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:22 Kaynak: AA

İstanbul Beşiktaş, İstanbul, 5 Nisan, Türksat, Ekonomi
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