Türksat Genel Müdürü Ertok'tan 6A uydusu açıklaması - Son Dakika

- Türksat Genel Müdürü Ertok'tan 6A uydusu açıklaması

Ertok: "6A'da hedefimiz önümüzdeki yılın sonunda fırlatılması"

İSTANBUL - Türksat Genel Müdürü IDEF'21'de yaptığı açıklamada, Türksat 5B uydusunda çalışmaların son aşamasında olunduğunu ifade ederek, 6A'da ise hedefin önümüzdeki yılın sonunda fırlatılması olduğunu söyledi.

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın 2'nci günüde Savunma Sanayi Fuarı'nda stant açan Türksat, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgili ile karşılandı. Fuar'da İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, İDEF'in savunma ve havacılık sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli bir hizmet sunduğunu kaydederek, " Biz ihtiyaç sahibi kamu kurumlarına ve özel sektöre internet üzerinden uydu haberleşme imkanı sunuyoruz. Burada bulunmamız bizim için çok önemli. Burada birçok paydaşımız ile görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu fuarda yeni markamız ile uydu hizmetleri alanında geliştirdiğimiz antenlerimizi markalaştırdık ve bu fuarda ilk defa ortaya çıkardık. Burada sırtta taşınabilir antenle 15 kilo ağırlığındaki anten ile k-bant ile veri haberleşmesi imkanı sağlanabiliyor. Bunun dışında sahil güvenlik komutanlığına verdiğimiz ve deniz araçlarında kullanılan antenlerimizde burada. Yeni markalaştırdığımız antenlerimiz ile biz uçtan uça servis sağlama konusunda her geçen ay ve yıl kendimizi geliştiriyoruz" dedi.

Ertok, 5A ve 5B uyduları ile de konuşarak, " Haziran ayı sonunda 5A'yı hizmete aldık sayın cumhurbaşkanımızın katılımları ile. Bizim hedef bölgelerimiz olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgelerinde önemli pazarlama faaliyetlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde oralardan önemli sözleşmeler alarak 5A uydusunda müşterilerimizi taşımayı hedefliyoruz. 5A uydusunu biz özellikle Türksat'ın yurtdışı pazarına yönlendirdiğimiz bir uydusu olarak konulandırıyoruz. Bahsettiğim gibi televizyon yayıncılığında Kuzey Afrika bölgesi ve Ortadoğu Bölgesi'ne hizmet verebilecek bir uydu haline getirmeyi hedefliyoruz. 5B uydusunda da çalışmalarımız son aşamasına geldi. Sistem seviyesi testlerde de artık son aşamaya yaklaştık. Kasım ayı içinde tüm testler tamamlanacak ve fırlatma için Amerika'ya gönderilmesi hedefleniyor. Burada da hedefimiz yıl sonunda inşallah uydumuzu uzaya göndermek"dedi.

"6A'da hedefimiz önümüzdeki yılın sonunda fırlatılması"

Türksat 6A ile ilgili de konuşan Ertok, "Mühendislik modeli ve uçıış modeli ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Mühendislik modelindeki test çalışmaları son aşamasına geldi. Uçuş modeli de onun paralelinde üretimi devam ediyor. 6A'da hedefimiz önümüzdeki yılın sonunda fırlatılması. Biz bunu zaten söylüyoruz ancak orada önemli olan paydaşlarımızın çalışmaları ve onlarda çalışmaları büyük bir gayretle yürütüyorlar. Önümüzdeki yılın sonunda inşallah yetişir" diye konuştu.