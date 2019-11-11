TÜRKSAT Genel Müdürü Şen:

Ege Üniversitesinde "Endüstri 4.0 ve Moda Sektörü" konulu konferansta konuşan TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, "Biz, yapay zekayla geleceği öğrenmeye çalışıyoruz. Büyük veriyle geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Endüstri 4.0 ile ise geleceğe yön vermeye çalışıyoruz" dedi.



Ege Üniversitesi (EÜ) Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından "Endüstri 4.0 ve Moda Sektörü" adlı konferans düzenlendi. EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştiren konferansta konuşmacı olarak TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen yer aldı.



Cenk Şen, konuşmasının başında gelişen teknolojiler içerisinde "Endüstri 4.0 her şeyi değiştirdi" diye vurgu yaptı. Endüstri 4.0'ın en geniş tanımının dijitalleşme olduğunu belirten Şen, "Sadece üretimde değil tasarımdan başlayıp modaya kadar ilerleyen bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu teknoloji bize üç önemli sorunda yardımcı oluyor; bunları inceleyecek olursak ilkini hız olarak adlandırabiliriz. Tüm sektörlerdeki asıl hedef; pazara giriş süresini kısaltmak çünkü zaman denilen şey sınırlı ve bizim bir yerlere yetişmemiz için gerekli olan şey de hızlı iş yürütmek. İkinci önemli olan nokta ise; esneklik yani kişiselleştirme teknolojisidir. Örneğin; tekstilde hangi bedeni giyeceğimizi tespit eden teknoloji herkesin kullanmak isteyeceği bir konu. Son olarak da maliyet çok önemli ve bunu verimliliği sağlayarak gerçekleştirebiliriz. Endüstri 4.0'ın ortaya çıkış hikayesine bakmak gerekirse önce endüstri devrimini anlamamız gerekecek" dedi.



Endüstri 4.0 ile ise geleceğe yön vermeye çalışıyoruz



Endüstri 4.0'ın hayatımıza giriş nedenini açıklayan Cenk Şen, "İnsanlar hep bir şekilde üretiyorlar; ama en büyük sorunları sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla gidermeye çalışmak oluyor, bu da işleri zora sokuyor. Tam bu noktada gelişen ve dönüşen teknoloji sayesinde endüstri 4.0 dediğimiz ve bizim de konferansımızın konusu olan kavram ortaya çıkıyor. Bu bağlamda; kablosuz erişim, yapay zeka, büyük veri, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi birçok olgunlaşmış teknoloji üretim içerisine girmeye başlıyor; çünkü üretime endüstri 4.0'ı dahil etmedikçe maalesef başka teknik çözümler bulamayız. Tüm üretilen teknolojilerin asıl amacı geleceği öğrenme merakından gelir; çünkü insanın en büyük karanlığı geleceği görememesidir. Yapay zekayla biz geleceği öğrenmeye çalışıyoruz, büyük veriyle biz geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Endüstri 4.0 ile ise geleceğe yön vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.



"Trendleri moda sektörü oluşturmaya başladı"



Endüstri 4.0'ın moda ve tekstil sektörüyle bağlantısını anlatan Şen, "Tekstil ve hazır giyim sektörü ülkemiz açısından çok önemli. 2016 yılında tüm ihracatımızın yaklaşık yüzde 16'sını hazır giyimde yapmışız. İşte bu yüzden moda ve tasarım sektörünün, tekstilin endüstri 4.0'a ihtiyacı var. Eskiden moda sektöründe tasarlamak için trendlerin oluşturulması bekleniyordu; fakat işin içine endüstri 4.0 girince trendleri moda sektörü oluşturmaya başladı. Önceden yaz sezonu, kış sezonu gibi toplam dört sezon varken artık sezon sürekli devam ediyor ve sektör sürekli üretim halinde. Bu hıza yetişebilmek adına gelişen teknoloji ile makinelerin operatörü yine makinler olur hale geldi. Moda sektöründe tasarım yapıldığı anda planlama ve üretim için bilgiler dijital ortamda saklanıyor olacak ve veriler sayesinde amaçlanan maksimum hıza ulaşılacak. Önceden planlanan ve sürekli üretim sayesinde işletme maliyeti düşeceği için endüstri 4.0 moda sektöründe gelişime katkıda bulunacak" diye konuştu.



TÜRSAT Genel Müdürü Şen, son olarak moda sektöründe endüstri 4.0'ı kullanmanın önemini, "Bu sektörde gelecek giyilebilir teknolojiden geçiyor; çünkü insanlar taşımayı değil her zaman giymeyi seviyorlar. Mesela akıllı saatlerimizin gömleğimizin üstünde olduğunu düşünelim; elbette bu tekstil ürününe olan ilgi daha fazla olacaktır. Artık sadece tasarımla değil kumaşın teknolojik olarak kesimi ve fonksiyonunun artırılmasıyla gelişim sağlanabilir" şeklinde anlattı.



Konuşmanın arından EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen'e teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti. Ayrıca etkinlikte Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından Şen'e plaket verildi.



Programa ayrıca EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - İZMİR