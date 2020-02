Türksat Genel Müdürü Şen:

Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, "Artık çözümler birbiriyle konuşmak zorunda. Siber güvenlik bütüncül bir strateji gerektiriyor. Tüm güvenlik katmanlarının birbiriyle konuşması demek aslında ortaya bir ekosistem gelmesi demek" dedi.



Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi", Türksat desteğiyle gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, siber güvenliğin özündeki en önemli temel prensibin hızlı değişim olduğunu ve bu değişime ayak uyduran politikalar uygulamak gerektiğini belirtti. Dünyada dijital dönüşümün tüm hızla devam ettiğini söyleyen Şen, "Dijital dönüşüm sonucunda da çok çeşitli teknolojilerle bu değişimi sağlamak zorunda kalıyoruz. Şu anda ufak bir mobil uygulamanın işlem başlangıcında yaklaşık 30 farklı katmandan geçtiğini tespit etmişler, ki bu 30 katman 5 yıl önce 20 farklı teknolojik katmanmış. Yine yapılan bir araştırmaya göre orta seviyedeki bir kurumun yaklaşık 70 tane farklı siber güvenlik lokal alanı bulunuyor. Bu 70 farklı alan uzmanlığı demek" diye konuştu.



Siber güvenliğin değişen bir dinamiği olduğunu vurgulayan Şen, "Değişen dinamikler bize zorluklar getiriyor. Örnek olarak atak yüzeyimiz her geçen gün artıyor, artarken atak yüzeyimizin şekli de değişiyor. Her gün 1 milyon internet nesnesinin eklendiği bir siber güvenlik platformu içerisindeyiz. Bununla doğru orantılı olarak her gün yeni siber güvenlik çözümleriyle karşılaşıyoruz. Yalnız bu siber güvenlik çözümleri nokta çözümler, tek derde deva şeklinde. Bununla beraber tehditler farklılaşıyor. Önceden virüs dediğimiz sistemimizi yavaşlatırken aynı virüs bir süre sonra sistemimizden veri çalmaya başladı, bir süre sonra aynı virüs sistemimizden veri şifreleyerek bizden para istemeye başladı. Bu sistemdeki zararlı yazılımların geçirdiği evrimleşmenin en somut örneklerinden bir tanesi. Bu kadar farklılaşan ataklara karşı da bunları ele alacak siber güvenlik çözümlerini uygulama zorlukları karşımıza çıkıyor, ki bu da siber güvenlik çözümlerinin sahaya uygulamasının zorluklarını getiriyor" şeklinde konuştu.



Tüm bunlarla doğru orantılı büyümeyen bir insan kaynağı problemi olduğunu kaydeden Şen, şu ifadeleri kaydetti:



"Bu karşımızdaki tüm problemlerin çözülmesi için de temel prensipler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu prensiplerin başında temel bir görünürlük sağlamamız gerekiyor. Bugüne kadar bizim nokta çözümlerimiz vardı ama şimdi nokta çözümlere baktık ki o noktalar yan yana gelince bazı noktalar arasında güvenlik boşlukları kalıyor ve artık çözümler birbiriyle konuşmak zorunda. Siber güvenlik bütüncül bir strateji gerektiriyor. Tüm güvenlik katmanlarının birbiriyle konuşması demek aslında ortaya bir ekosistem gelmesi demek. Ele almamız gereken en önemli prensiplerden biri otomasyon. Özellikle yapay zekanın siber güvenlik sistematiği içerisine dahil edilmesiyle beraber insanın karar vermesine ihtiyaç duymadan kuralları çıkaracak sistemler bütününü oluşturmamız gerekiyor. Yani elimizde zaten yeterli olmayan insan kaynağını insan karar mekanizmasına ihtiyaç duyduğumuz yerlerde kullanmamız gerekiyor. Yapay zekanın siber güvenlikte pozitif ve negatif etkisi var. Pozitif etkisini iyi kullanıyoruz ama bunun negatif etkisini de düşünmemiz lazım. Aldığımız bir güvenlik duvarının içerisindeki yapay zeka elamanını, yapay zeka motorunu doğru yönlendirmezseniz sizin fail olduğunuz bir anda zararlı yazılımları içerisine alabilir. Bizim bu kararları verirken global bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Eğer bir ürün yapacaksanız sahaya kolay gelebilmesi gerekiyor. Bu ürünün diğer ürünlerle konuşuyor olması gerekiyor." - ANKARA