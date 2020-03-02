Türksat'ın bilişim hizmetleri

Türksat, "IT Forum Turkey" etkinliğinde bilişim alanındaki hizmetlerini teknoloji meraklılarının beğenisine sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji alanındaki son gelişmelerin değerlendirileceği "IT Forum Turkey" etkinliği yarın Türksat AŞ'nin de katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Teknoloji dünyasının en yeni uygulamalarının katılımcılarla buluşturulacağı etkinlikte, büyük veri, yapay zeka, akıllı şehir, bulut bilişim ve Endüstri 4.0 konuları uzmanlar tarafından ele alınacak.

Türksat'ın da bilişim alanında sağladığı hizmetleri, teknoloji meraklılarının beğenisine sunacağı etkinlikte, şirketin standında sektör temsilcileriyle görüşmeler yapılacak.