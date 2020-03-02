Türksat'ın bilişim hizmetleri "IT Forum Turkey"de teknoloji dünyasıyla buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türksat'ın bilişim hizmetleri 'IT Forum Turkey'de teknoloji dünyasıyla buluşacak - Son Dakika Ekonomi

Türksat'ın bilişim hizmetleri "IT Forum Turkey"de teknoloji dünyasıyla buluşacak

6 saat önce

Türksat, "IT Forum Turkey" etkinliğinde bilişim alanındaki hizmetlerini teknoloji meraklılarının beğenisine sunacak.

Türksat'ın bilişim hizmetleri

Türksat, "IT Forum Turkey" etkinliğinde bilişim alanındaki hizmetlerini teknoloji meraklılarının beğenisine sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji alanındaki son gelişmelerin değerlendirileceği "IT Forum Turkey" etkinliği yarın Türksat AŞ'nin de katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Teknoloji dünyasının en yeni uygulamalarının katılımcılarla buluşturulacağı etkinlikte, büyük veri, yapay zeka, akıllı şehir, bulut bilişim ve Endüstri 4.0 konuları uzmanlar tarafından ele alınacak.

Türksat'ın da bilişim alanında sağladığı hizmetleri, teknoloji meraklılarının beğenisine sunacağı etkinlikte, şirketin standında sektör temsilcileriyle görüşmeler yapılacak.

İstanbul, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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